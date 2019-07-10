Войны будущего: как "Панцирь-СМ" борется с роботами

Представленный на международном форуме "Армия-2019" модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" способен бороться с целями, летящими на гиперзвуковой скорости. Для борьбы с воздушными целями будущего ЗРПК получит искусственный интеллект.

По словам заместителя начальника зенитных ракетных войск ВКС России, полковника Юрия Муравкина, комплекс "Панцирь-С" обладает высоким запасом для модернизации. Благодаря чему, новые версии ЗРПК могут эффективно бороться с реактивными снарядами типа "Град" и малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Однако, как отмечают военные специалисты, в будущем войны будут вестись с учетом массового применения гиперзвуковых крылатых ракет, роя беспилотников-смертников и всевозможных высокоточных средств поражения.

"Противовоздушный бой будущего, особенно на последнем рубеже обороны, будет уже не дуэлью зенитного ракетного расчета и пилота тактического истребителя, а боем с машинами - умными, точными, действующими в составе больших групп, во всем диапазоне высот, на высоких, зачастую и на гиперзвуковых скоростях. И вот именно для таких противовоздушных боев и создается комплекс "Панцирь-СМ", - заявил газете "Красная звезда" Юрий Муравкин.

Поэтому "Панцирь-СМ" получит абсолютно новые средства радиолокационной разведки и наведения ракет, быстродействующие компьютеры и новую зенитную управляемую ракету. Она будет обладать большей дальностью стрельбы и более мощной боеголовкой. Однако самое главное - новый ЗРПК получит элементы искусственного интеллекта, который позволит автоматизировать борьбу с воздушным противником и выйти из боя победителем.

Справка "РГ"

"Панцирь-СМ" размещается на шасси автомобиля "Торнадо" с колесной формулой 8х8. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 450 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч. Глубина преодолеваемого брода от 1,5 - 1,8 метров. Ширина преодолеваемого рва -1,4 метра. Трехместная кабина укреплена противоосколочной броней. Комплекс несет 12 контейнеров с зенитными ракетами и две скорострельные спаренные 30-мм пушки.

Николай Грищенко