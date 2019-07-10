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10.07.2019
Интерфакс-АВН

"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" снова установлен на стартовом комплексе Байконура

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Тяжелая ракета-носитель "Протон-М" на Байконуре
Тяжелая ракета-носитель "Протон-М" на Байконуре.
Источник изображения: Фото: "Роскосмос"

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" во вторник была повторно установлена на стартовом столе, сообщает "Роскосмос".

"Во вторник ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" была доставлена на стартовый комплекс площадки 81 космодрома Байконур и установлена на пусковую установку", - сообщили в госкорпорации.

После установки к ракете была подведена башня обслуживания и подключены коммуникации, после чего специалисты предприятий "Роскосмоса" приступили к работам по графику первого стартового дня.

"Ранее в монтажно-испытательном корпусе были устранены все замечания, выявленные при подготовке к пуску в июне 2019 года", - сказали в госокрпорации.

Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и новой орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" запланирован на 12 июля в 15:31 мск.

Пуск "Протона-М" со "Спектром-РГ" был назначен на 21 июня, однако был перенесён на второе стартовое окно, начинающееся 12 июля. Резервная дата для нового окна - 13 июля.

Причиной переноса пуска стали проблемы с источником тока на телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 года.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

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Германия
Россия
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Протон-(К)М
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