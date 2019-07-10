Филиппины прощаются с наследием Второй мировой

Американский противолодочный корабль отправляется на покой после 75 лет службы. Вчера, 8 июля, портал pna.gov.ph сообщил о том, что ВМС Филиппин списали один из старейших в мире действующих военных кораблей.

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся на военно-морской базе Кавите близ Манилы, из состава ВМС Филиппин был выведен патрульный корабль (корвет) PS 22 Sultan Kudarat. Он прослужил в филиппинском флоте 43 года, а ранее состоял на вооружении ВМС Южного Вьетнама (HQ 07 Dong Da II) и ВМС США (РСЕ 895).

Церемония списания корабля Sultan Kudarat

Боевою службу корабль начал в составе американских ВМС 30 октября 1944 года. Противолодочный корабль РСЕ 895 был построен судостроительной компанией Willamette Iron and Steel Corp. в Портленде (штат Орегон). В феврале 1956 года корабль получил название Crestview, а спустя пять лет был передан ВМС Южного Вьетнама в счёт американской военной помощи.

В составе филиппинского флота Sultan Kudarat будет заменён полученным у Южной Кореи корветом PS 39 Conrado Yap — бывшим южнокорейским PCC 762 Chungju типа Pohang. Этот корабль 1987 года постройки должен прибыть на Филиппины в августе текущего года.