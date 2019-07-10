ЦАМТО, 9 июля. Приоритетным направлением деятельности Туламашзавода по-прежнему остается выпуск военной техники, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Справочно: Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Тульский машиностроительный завод им. В.М.Рябикова отмечает 80-летие со дня основания.

Тульский машзавод является единственным предприятием в стране, производящим различные модификации 30-мм артиллерийских морских установок, которые устанавливаются на надводные корабли всех классов, от патрульных катеров до авианесущих крейсеров. Одно из самых известных изделий – это зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан". Для производства подобного оружия машиностроительному заводу пришлось осваивать принципиально новые технологии, требующие высочайшей точности в обработке материалов.

Кроме того, предприятие серийно выпускает стрелково-пушечное вооружение калибра 30-мм для бронемашин, самолетов, вертолетов, систем ПВО, гамму высокоточных противотанковых снарядов, управляемых по лучу лазера, уникальных по скрытности применения.

К последним достижениям можно отнести освоение производства современных перспективных изделий военной техники: башенной установки зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", боевого отделения для объектов бронетанковой техники "Бахча", стрельбового модуля зенитного артиллерийского комплекса "Пальма", артиллерийской установки "Дуэт" – собственной разработки завода.

Имея ряд дочерних предприятий, АО "АК "Туламашзавод" образует с ними ПО "Туламашзавод", имеющее в своем составе производства, оснащенные современным оборудованием и передовыми технологиями. Это заготовительное производство (в том числе литейное и кузнечное), мехобработка, холоднолистовая штамповка, сварочное производство, деревообработка, производство пластмасс и резины, гальваника и термообработка, инструментальное производство, механосборочное производство изделий точной механики и многое другое.

АО "АК "Туламашзавод", обладая мощным производственным комплексом, многолетним опытом по созданию продукции военного и гражданского назначения, разрабатывает новые и готовит проведение глубокой модернизации ранее выпущенных изделий.

На Туламашзаводе оптимальным соотношением продукции военного и гражданского назначения считается пятьдесят на пятьдесят. Предприятие давно трудилось в рамках концепции двойных технологий. Сейчас накопленный в ОПК опыт и интеллектуальный потенциал используются для инновационного развития сугубо гражданских отраслей.

В компании трудятся около шести тысяч человек, двадцать процентов из них – молодежь.

В полном объеме материал опубликован в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).