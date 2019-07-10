Войти
10.07.2019
ЦАМТО

Приоритетным направлением деятельности Туламашзавода по-прежнему остается выпуск военной техники

599
0
0
tulamashzavod-logo
Логотип компании Открытого акционерного общества «Акционерная Компания «Туламашзавод».

ЦАМТО, 9 июля. Приоритетным направлением деятельности Туламашзавода по-прежнему остается выпуск военной техники, говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона".

Справочно: Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Тульский машиностроительный завод им. В.М.Рябикова отмечает 80-летие со дня основания.

Тульский машзавод является единственным предприятием в стране, производящим различные модификации 30-мм артиллерийских морских установок, которые устанавливаются на надводные корабли всех классов, от патрульных катеров до авианесущих крейсеров. Одно из самых известных изделий – это зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан". Для производства подобного оружия машиностроительному заводу пришлось осваивать принципиально новые технологии, требующие высочайшей точности в обработке материалов.

Кроме того, предприятие серийно выпускает стрелково-пушечное вооружение калибра 30-мм для бронемашин, самолетов, вертолетов, систем ПВО, гамму высокоточных противотанковых снарядов, управляемых по лучу лазера, уникальных по скрытности применения.

К последним достижениям можно отнести освоение производства современных перспективных изделий военной техники: башенной установки зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", боевого отделения для объектов бронетанковой техники "Бахча", стрельбового модуля зенитного артиллерийского комплекса "Пальма", артиллерийской установки "Дуэт" – собственной разработки завода.

Имея ряд дочерних предприятий, АО "АК "Туламашзавод" образует с ними ПО "Туламашзавод", имеющее в своем составе производства, оснащенные современным оборудованием и передовыми технологиями. Это заготовительное производство (в том числе литейное и кузнечное), мехобработка, холоднолистовая штамповка, сварочное производство, деревообработка, производство пластмасс и резины, гальваника и термообработка, инструментальное производство, механосборочное производство изделий точной механики и многое другое.

АО "АК "Туламашзавод", обладая мощным производственным комплексом, многолетним опытом по созданию продукции военного и гражданского назначения, разрабатывает новые и готовит проведение глубокой модернизации ранее выпущенных изделий.

На Туламашзаводе оптимальным соотношением продукции военного и гражданского назначения считается пятьдесят на пятьдесят. Предприятие давно трудилось в рамках концепции двойных технологий. Сейчас накопленный в ОПК опыт и интеллектуальный потенциал используются для инновационного развития сугубо гражданских отраслей.

В компании трудятся около шести тысяч человек, двадцать процентов из них – молодежь.

В полном объеме материал опубликован в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
БМД-3
Кортик
Компании
Туламашзавод
Похожие новости
03.07.2019
У руля отечественного машиностроения
20.10.2014
Счастливое число «Щегловского вала»
13.03.2012
Тульское предприятие холдинга "Высокоточные комплексы" представило на выставке в Таиланде новейшие разработки
16.04.2007
«Оборонка» в обороне…
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"