ВВС Гватемалы подписали контракт на закупку аргентинских УБС IA-63 "Пампа-3"

ЦАМТО, 9 июля. В Буэнос-Айресе в присутствии президента Аргентины Маурисио Макри и его гватемальского коллеги Джимми Моралеса 3 июля был подписан контракт на поставку ВВС Гватемалы двух реактивных УБС IA-63 "Пампа-3" разработки аргентинской государственной авиастроительной компании FAdeA.

По информации Infodefensa.com, стоимость продажи составила 28 млн. долл. Соглашение также включает услуги по обучению личного состава и обслуживанию самолетов. FAdeA (La Fabrica Argentina de Aviones) обязалась поставить УБС до конца 2019 года. Самолеты будут использоваться для подготовки пилотов и контроля границ страны.

По данным Jane's Defence Weekly, ВВС Гватемалы будут поставлены демонстратор "Пампа-3" и один из самолетов, которые находятся в производстве для ВВС Аргентины (ожидалось, что в этом году ВВС Аргентины получат три самолета, но теперь срок поставки одного из них перенесен на 2020 год из-за заказа Гватемалы).

Как заявил министр обороны Гватемалы бригадный генерал Луис Мигель Ральда Морено (Luis Miguel Ralda Moreno), приобретение аргентинских самолетов позволит Гватемале защитить свое воздушное пространство, обеспечить суверенитет и противостоять транснациональным угрозам, включая незаконный оборот наркотиков.

На текущий момент FAdeA получила заказ на три самолета "Пампа-3" от ВВС Аргентины, предусматривающий 10-процентный рост использования национальных компонентов в производстве (до этого в течение 10 лет FAdeA не имела заказов на новые самолеты).

В настоящее время правительство Аргентины ведет переговоры о продаже "Пампа-3" и с другими странами региона. Как сообщал ЦАМТО, в апреле правительство Аргентины предложило подарить один УТС IA-63 "Пампа-3" ВВС Боливии, если Ла-Пас согласится поставить природного газа больше минимального количества, предусмотренного соглашением между двумя странами. Позднее правительство Аргентины предложило 6 УБС IA-63 "Пампа-3" ВВС Парагвая в качестве замены снятых с вооружения самолетов AT-26 "Ксаванте". Предполагается, что самолеты стоимостью около 100 млн. долл. будут поставлены в счет сокращения долга Аргентины Парагваю за электроэнергию, вырабатываемую расположенной на границе двух стран ГЭС Ясирета.

IA-63 "Пампа" – это двухместный самолет длиной 10,9 м и размахом крыла 9,7 м. Он развивает максимальную скорость 880 км/ч, дальность полета – 2357 км, практический потолок – 12900 м. Самолет трижды проходил модернизацию. Первая заключалась в обновлении авионики, после чего в 2005 году была выпущена версия "Пампа-2". Позднее, в 2011 году, самолет был оснащен новым двигателем и получил обозначение "Пампа-2-40". В настоящее время IA-63 "Пампа-3" оснащен стеклянной кабиной пилотов и улучшенными средствами связи.