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10.07.2019
ЦАМТО

Парламенту Индии представлен проект оборонного бюджета на 2019/20 ф.г.

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ВВС Индии
ВВС Индии.
Источник изображения: пресс-служба ВВС Индии

ЦАМТО, 9 июля. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представила парламенту страны проект бюджета на 2019/20 ф.г. в размере 27,863 трлн. рупий (405,6 млрд. долл. по текущему курсу), в котором на оборону предусмотрено выделить 3,189 трлн. рупий (46,4 млрд. долл.).

Согласно пресс-релизу Минобороны Индии от 5 июля 2019 года, по отдельной статье выделены средства на военные пенсии в размере 1,12 трлн. рупий (16,3 млрд. долл.). Таким образом, общие расходы на оборону на 2019/20 ф.г. предложены в сумме 4,311 трлн. рупий (62,75 млрд. долл.) или 15,47% от общих госрасходов на 2019/20 ф.г.

Сумма в 3,189 трлн. рупий представляет собой рост военного бюджета на 7,93% по сравнению с первоначально одобренными расходами на оборону в 2018/19 ф.г. (2,955 трлн. рупий) и на 6,87% по сравнению с пересмотренной итоговой сметой в размере 2,984 трлн. рупий.

Из выделенных индийскому оборонному ведомству средств в 2019/20 ф.г. на текущие расходы приходится 2,107 трлн. рупий и на капитальные расходы – 1,088 трлн. рупий, включая 1,082 трлн. рупий на закупку и модернизацию ВиВТ.

В Минобороны Индии отметили, что за счет освобождения импорта военной техники от базовой таможенной пошлины фактически военный бюджет за счет экономии расходов "дополучит" около 250 млрд. рупий (3,64 млрд. долл.) в течение следующих пяти лет.

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