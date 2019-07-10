ЦАМТО, 9 июля. Санкционное давление не помешает участию России в индийских оружейных тендерах и, в случае победы в них, поставкам – в частности, 110 истребителей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

Как отмечает агентство, ранее корпорация "МиГ" сообщила, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, участвующий в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов.

"Санкции ничего никому хорошего не дают. Это все прекрасно понимают, поэтому мы вынуждены в условиях санкционного давления находить пути их обхода. Мы благодарны индийским партнерам за то, что они принимают усилия в этом направлении. Мы прекрасно понимаем, что должны исходить из того, что санкционное давление продолжится вплоть до непосредственного подписания контрактов по крупным тендерам, в которых мы участвуем", – цитирует "РИА Новости" В.Дрожжова.

Он отметил, что, проводя соответствующие переговоры, стороны должны исходить из того, чтобы после подписания контрактов можно было работать по плану, несмотря на санкции. "Должны быть заранее решены многие вопросы, в том числе по расчетам. Но так как мы нашли пути решения по такому проекту, как С-400, нашли пути взаимодействия по фрегатам проекта 11356, автоматам Калашникова, я надеюсь, что мы найдем такие же решения на поставку истребителей, и вижу хорошую перспективу нашего участия в предстоящем тендере на 110 истребителей", - пояснил В.Дрожжов.

Он напомнил, что сейчас РФ получила заявку на 18 технологических комплектов Су-30МКИ. "Предыдущий контракт нами выполнен", – уточнил замглавы ФСВТС России, добавив, что Россия подготовила предложение и по модернизации порядка 450 индийских танков Т-90, произведенных ранее по лицензии, передает "РИА Новости".