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10.07.2019
Военное обозрение

Опубликованы спутниковые снимки с изображением РЛС "Подлёт-К1" на "Хмеймиме"

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В сети публикуются спутниковые снимки российской авиабазы "Хмеймим", и на этих снимках, как заявлено, присутствует изображение новейшей мобильной РЛС боевого режима "Подлёт". Названа конкретная версия РЛС – "Подлёт-К1".

РЛС "Подлёт" в России

Источник изображения: topwar.ru

Эта радиолокационная станция способна автоматически не только обнаруживать различные воздушные цели, но и осуществлять их "захват" с последующим сопровождением в зоне ответственности.

Речь идёт о таких целях как вертолёты, самолёты и крылатые ракеты. Причём немаловажно то, что РЛС "Подлёт" способна обнаруживать и те летящие цели, на которых реализована технология малой заметности (стелс).

Характеристики "Подлёта" выглядят впечатляющими. Она способна вести автоматическое сопровождение более 200 различного типа целей с определением их государственной принадлежности. Охват высот – свыше 10 тысяч метров. Дальность обнаружения – до 300 км (без активации дополнительного режима - до 200 км). Зона обнаружения по азимуту - 360 градусов. Время развёртывания комплекса - до 20 минут. Время включения РЛС в работу - 3 минуты.

Источник изображения: topwar.ru

Снимок авиабазы ВКС РФ "Хмеймим" в Сирии опубликован на сервисе Google Earth, пометки сделаны сервисом Observer IL.

РЛС "Подлёт-К1" разработана специалистами "Алмаз-Антея". Впервые в войска была поставлена в 2015 году. Сегодня эти РЛС продолжают поступать в различные части и соединения ПВО.

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Страны
Россия
Сирия
Компании
Алмаз-Антей
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