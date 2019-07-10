Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"

ЦАМТО, 9 июля. Бортовыми радарами разработки НИИП им. В.В.Тихомирова сегодня оснащено более 60% всех новых самолетов истребительной авиации, поступивших в текущем десятилетии в ВС РФ, и более 70% отечественных истребителей, поставленных в этот же период на экспорт.

В интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор АО "НИИП имени В.В.Тихомирова" Юрий Белый подвел итоги 2018 года и наметил перспективы дальнейшего развития.

Ниже приведено несколько фрагментов интервью Ю.Белого журналу "Национальная оборона.

Справочно: из публикаций в СМИ известно, что 2018 год был весьма успешным для НИИП: принят на вооружение истребитель Су-30СМ с радаром "Барс", практически завершены госиспытания МиГ-31БМ с системой управления вооружением "Заслон-АМ", в ВКС России передан сотый экземпляр Су-35С с РЛСУ "Ирбис", завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколения Су-57 с радиолокационной системой "Белка", развернуты работы по экспортному варианту ЗРК "Бук-М3". Известно также, что разработки НИИП прошли успешную апробацию в боевых условиях в Сирии.

– Не так давно в пресс-релизе Концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщалось о завершении разработки ЗРК "Бук-М3", в настоящее время он уже поставляется серийно. Можете дать интегральную характеристику этого комплекса?

– Наш институт является головным разработчиком данного ЗРК, и "Бук-М3" – это уже четвертое поколение комплексов средней дальности для ПВО Сухопутных войск. Его боекомплект и, соответственно, огневая мощь в полтора раза выше, чем у предшественника – "Бук-М2", существенно увеличены зоны обнаружения и поражения, заметно улучшены эксплуатационные характеристики за счет размещения ракет в транспортных контейнерах.

– Если сравнивать комплекс с западными образцами, как мы здесь выглядим?

– Равных ЗРК "Бук-М3" по боевой эффективности и мобильности в своем классе нет. Комплекс работает по всем типам целей: аэродинамическим, крылатым ракетам, наземным и морским. Комплекс способен решать вопросы борьбы и с оперативно-тактическими ракетами.

– Комплексы советской разработки еще стоят на вооружении ряда азиатских и африканских государств. Вы видите для себя здесь поле работы?

– К нашему удивлению до сих пор в ряде стран эксплуатируются наши ЗРК "Квадрат" разработки 60-х годов, и мы только пару лет назад перестали принимать заказы на их модернизацию. И основная проблема здесь в сроке эксплуатации ракет. Уже много раз продлевался их ресурс, но дальше это делать небезопасно. Дальнейшая эффективность вложений в эти ЗРК низкая. После 50-летней эксплуатации они уже исчерпали возможность модернизации.

– Как складываются отношения с головным изготовителем ЗРК серии "Бук" Ульяновским механическим заводом?

– Тут у нас никаких проблем нет, сложились практически родственные отношения. Как известно, разработчик и изготовитель не могут жить друг без друга. Поэтому у нас есть ряд договоров на авторское сопровождение, по которому мы получаем средства как на обеспечение сопровождения производства, так и на решение вопросов, возникающих в процессе эксплуатации техники. Второе направление – с одобрения Концерна ВКО финансирование программы экспортного варианта ЗРК – "Викинг" осуществляется из прибыли УМЗ.

– В ходе недавнего посещения вице-премьером Юрием Борисовым КнААЗ имени Ю.А. Гагарина было подтверждено, что в этом году завод поставит первый серийный истребитель пятого поколения Су-57, для которого НИИП разработал радиолокационный комплекс "Белка" на базе активных фазированных антенных решеток (АФАР). А какая сейчас ситуация с элементной базой для приемопередающих модулей (ППМ) АФАР?

– Вся элементная база для ППМ на основе арсенид-галлиевой технологии исключительно отечественных производителей, реализуется она в промышленном масштабе пока только в интересах Су-57. Однако в мире уже идет процесс освоения более перспективной для ППМ нитрид-галлиевой технологии. Мы неоднократно на многих площадках поднимали этот вопрос.

– Как вам видятся перспективы по направлению подводных беспилотников?

– Я считаю, что это направление будет очень востребовано, потому что на сегодняшний день на рынке даже в военной области присутствовали только иностранные производители. Мы предлагаем сегодня новые технологии, в том числе и такие, которые сегодня и на Западе не развиты. Мы проводили сравнительные испытания закупаемых флотом импортных гидролокаторов с гидролокаторами нашей разработки, и результаты были не в пользу импорта. Данное направление для нас не совсем традиционно, но речь идет о той же обработке сигнала. Просто в другом диапазоне и среде.

– Какие задачи предстоит решить в этом году?

– Безусловно, выполнение ГОЗ – это основной наш приоритет. Должны быть завершены госиспытания Су-35С с нашей РЛСУ "Ирбис" и доработки по замечаниям, выявленным при эксплуатации "Бук-М3".

Должны закончить второй этап ГСИ по Су-57 (ПАК ФА) и принять участие в передаче Минобороны первого серийного образца. По перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА) мы уже выполнили эскизный проект и в этом году приступаем к разработке конструкторской документации. Практически вся боевая авиация в части бортовых радиолокационных систем сегодня сосредотачивается в НИИП имени В.В.Тихомирова.

Полностью интервью Юрия Белого опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).