Узбекистан намерен качественно обновить боевой авиапарк

Узбекистан проинформировал Россию о планах покупки многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-30СМ, боеприпасов к ним, средств наземного обеспечения полетов и всего, что связано с обслуживанием самолета.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник. По утверждению агентства, истребители будут приобретены за счет выделения Россией государственного экспортного кредита. Предусматривается обучение летного и инженерно-технического состава. Пока не озвучено, сколько машин планируется заказать и в какие сроки будет осуществляться поставка.

Кстати, Казахстан уже имеет в своем парке двенадцать Су-30СМ, а всего им заказан тридцать один самолет.

Проект истребителя Су-30 можно считать уникальным. Первый полет он совершил в 1989 году. Но по всем известным обстоятельствам на вооружение ВВС РФ в девяностые годы ХХ века он объективно поступить не мог. Тогда было принято невиданное до того решение - сделать из этого истребителя коммерческий продукт и продавать его за рубеж с учетом внесения в конструкцию изменений по желанию заказчика. Так появился Су-30К (коммерческий), ставший открытой платформой.

На его базе специально для Индии был построен истребитель Су-30МКИ. Контракт на его разработку подписали в 1996 году, поставки начались в 2002 году.

Самолет оказался очень удачным. И следом за Су-30МКИ, появился Су-30МКК (китайский), затем были сделаны версии Су-30МК, адаптированные для Алжира, Вьетнама, Венесуэлы, Малайзии, Индонезии и других стран.

Лишь после того, как этот истребитель занял прочные позиции на мировом рынке вооружений, он стал поступать в части Воздушно-космических сил России под маркой Су-30СМ. Финансово-экономическое положение уже позволяло приступать к обновлению отечественных арсеналов на всех уровнях.

Су-30СМ есть в ВВС Казахстана, его планируют покупать Беларусь, Армения, а теперь - и Узбекистан

На территории СНГ после Казахстана о готовности приобрести Су-30СМ заявили Беларусь, контракт с которой уже заключен, и Армения. Теперь, по всей видимости, к ним может прибавиться Узбекистан.

Су-30СМ относится к четвертому поколению истребителей, в его конструкции не использована технология малозаметности.

Однако "увидеть" их в небе очень трудно. На самолете установлены комплексы радиоэлектронной борьбы, которые не только способны подавить работу радаров чужих истребителей, но и нейтрализовать наземные радиолокационные комплексы.

Боевая нагрузка истребителя Су-30СМ - восемь тонн. Самолет имеет двенадцать узлов подвески, на которых размещается широкая номенклатура ракетно-бомбового вооружения.

Кроме того, истребитель вооружен 30-мм пушкой ГШ-30-1. На Су-30СМ установлена бортовая РЛС с фазированной решеткой, что позволяет обнаруживать и вести пятнадцать воздушных объектов и одновременно атаковать четыре из них. Одно из важных преимуществ Су-30СМ - использование системы нашлемного целеуказания, а также индикация на лобовом стекле. Это обеспечивает летчикам высочайший уровень осведомленности о воздушной обстановке.

Сергей Птичкин