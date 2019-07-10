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10.07.2019
Военное обозрение

В турецкой армии опять начались чистки сторонников Гюлена

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Очередная волна чисток прокатилась по турецкой армии. Как сообщает новостное агенство Anadolu, прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных, подозреваемых в принадлежности к запрещенной в Турции оппозиционной "террористической организации фетхуллахистов" (FETO).

Источник изображения: https://eadaily.com/ru/

В турецкой армии опять начались задержания "сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена". По данным турецких СМИ, прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 176 офицеров, среди которых один полковник, два подполковника, пять майоров, семь капитанов, сто старших лейтенантов, восемнадцать лейтенантов. В настоящее время проводится операция по их задержанию.

Отметим, что все задержания прокуратура связывает с неудавшейся попыткой государственного переворота, произошедшей в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В ту ночь погибли 248 человек, более 2,7 тысяч получили ранения различной тяжести. Сразу же после подавления попытки переворота в турецкой армии были проведены массовые аресты, также чистке подверглись органы власти, спецслужбы, суды и многие другие учреждения и организации. В общей сложности было арестовано более 50 тысяч человек, еще около 140 тысяч лишились работы. В Турции был введен режим чрезвычайного положения, который отменили только в прошлом году.

Идейным вдохновителем госпереворота турецкие власти назвали исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, постоянно проживающего в США с 1999 года, который якобы действовал через возглавляемую им оппозиционную нынешнему руководству страны организацию FETO.

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Страны
США
Турция
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