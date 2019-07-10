Войти
10.07.2019
ТАСС

WSJ: Virgin Galactic планирует выйти на биржу

577
0
0
Логотип Virgin Galactic
Логотип компании Virgin Galactic.
Источник изображения: http://www.ecanadanow.com/

Как отмечает газета, первичное размещение акций на бирже в компании намерены осуществить уже во второй половине этого года

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic намерена осуществить первичное размещение акций на бирже во второй половине этого года с тем, чтобы привлечь инвестиции для запусков в космос туристических кораблей. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, такое решение владельца Virgin Galactic - британского предпринимателя Ричарда Брэнсона стало результатом договоренностей с венчурной фирмой Social Capital Hedosophia. Последняя готова купить 49% акций Virgin Galactic за $800 млн, но в качестве одного из условий вложения средств называет выход компании на биржу.

Брэнсон, как пишет WSJ, рассчитывает, что эта сделка позволит как можно скорее организовать туристические полеты в космос, оставив позади конкурентов.

Virgin Galactic нуждается в дополнительных источниках финансирования, отметило издание. Отчасти такая ситуация сложилась из-за того, что в прошлом году по инициативе Брэнсона были прерваны переговоры об инвестициях с Суверенным фондом Саудовской Аравии, который намеревался вложить около $1 млрд в компанию. По данным газеты Financial Times, бизнесмен пошел на такой шаг после убийства в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда.

Космический туризм

Virgin Galactic - лишь одна из частных фирм, которые намереваются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы вынашивают, к примеру, Blue Origin и SpaceX. В феврале текущего года Virgin Galactic провела испытательный суборбитальный запуск корабля SpaceShipTwo, который во время полета поднялся на высоту почти 90 км. На его борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.

Ожидается, что у Virgin Galactic стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда корабль SpaceShipTwo сможет стартовать. Среди тех, кто изъявил желание совершить космический тур, - голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Саудовская Аравия
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Blue Origin
Leonardo
SpaceX
Virgin Galactic
Похожие новости
27.09.2017
Частные компании США планируют начать отправку туристов в космос в ближайшие два года
12.09.2016
Прошли испытания новой модели космического корабля фирмы Virgin Galactic
01.02.2016
Идея многоразовой космической техники переживает ренессанс
14.09.2012
Футурология полета
12.07.2011
Лунные деньги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"