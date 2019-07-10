WSJ: Virgin Galactic планирует выйти на биржу

Как отмечает газета, первичное размещение акций на бирже в компании намерены осуществить уже во второй половине этого года

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic намерена осуществить первичное размещение акций на бирже во второй половине этого года с тем, чтобы привлечь инвестиции для запусков в космос туристических кораблей. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, такое решение владельца Virgin Galactic - британского предпринимателя Ричарда Брэнсона стало результатом договоренностей с венчурной фирмой Social Capital Hedosophia. Последняя готова купить 49% акций Virgin Galactic за $800 млн, но в качестве одного из условий вложения средств называет выход компании на биржу.

Брэнсон, как пишет WSJ, рассчитывает, что эта сделка позволит как можно скорее организовать туристические полеты в космос, оставив позади конкурентов.

Virgin Galactic нуждается в дополнительных источниках финансирования, отметило издание. Отчасти такая ситуация сложилась из-за того, что в прошлом году по инициативе Брэнсона были прерваны переговоры об инвестициях с Суверенным фондом Саудовской Аравии, который намеревался вложить около $1 млрд в компанию. По данным газеты Financial Times, бизнесмен пошел на такой шаг после убийства в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, известного критическими статьями о политике Эр-Рияда.

Космический туризм

Virgin Galactic - лишь одна из частных фирм, которые намереваются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы вынашивают, к примеру, Blue Origin и SpaceX. В феврале текущего года Virgin Galactic провела испытательный суборбитальный запуск корабля SpaceShipTwo, который во время полета поднялся на высоту почти 90 км. На его борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.

Ожидается, что у Virgin Galactic стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Сотрудники компании утверждают, что продали уже свыше 650 билетов, хотя по-прежнему нет ясности, когда корабль SpaceShipTwo сможет стартовать. Среди тех, кто изъявил желание совершить космический тур, - голливудские звезды Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.