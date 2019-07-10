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10.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стало известно об испытаниях новейших боевых роботов "Маркер"

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ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

Гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота "Маркер".

"В настоящее время завершается первый этап проекта, в ходе которого выполнена сборка и пусконаладочные работы двух гусеничных экспериментальных робототехнических платформ", – передает ТАСС слова Григорьева.

По его словам, "Маркер" – это универсальная платформа, на которой испытываются новейшие технологии робототехники. При этом система управления роботом уже сейчас позволяет работать в режиме, близком к реальному времени, в автоматизированном режиме прокладывать маршрут, обходить препятствия и обнаруживать цели различных классов.

По замыслу разработчиков, "Маркер" станет основой отработки взаимодействия наземных роботов, дронов и спецназа.

Напомним, в феврале Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Министерства обороны заявил, что российских боевых роботов нужно оснастить интеллектом, благодаря которому они смогут сами применять оружие.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
Робот
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