Стало известно об испытаниях новейших боевых роботов "Маркер"

Гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота "Маркер".

"В настоящее время завершается первый этап проекта, в ходе которого выполнена сборка и пусконаладочные работы двух гусеничных экспериментальных робототехнических платформ", – передает ТАСС слова Григорьева.

По его словам, "Маркер" – это универсальная платформа, на которой испытываются новейшие технологии робототехники. При этом система управления роботом уже сейчас позволяет работать в режиме, близком к реальному времени, в автоматизированном режиме прокладывать маршрут, обходить препятствия и обнаруживать цели различных классов.

По замыслу разработчиков, "Маркер" станет основой отработки взаимодействия наземных роботов, дронов и спецназа.

Напомним, в феврале Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Министерства обороны заявил, что российских боевых роботов нужно оснастить интеллектом, благодаря которому они смогут сами применять оружие.

Дмитрий Зубарев