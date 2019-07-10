Модель сверхзвукового делового самолета разработки "Туполева" испытают в этом году

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - В 2019 году в России испытают модель сверхзвукового делового самолета со сниженным уровнем звукового удара, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

"До конца года должны состояться испытания модели сверхзвукового самолета разработки "Туполева" в аэродинамической трубе. Это необходимо для определения параметров звукового удара на крейсерском режиме полета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, испытания пройдут в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-313 Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН).

Специалистам предстоит произвести расчеты уровня звукового удара, выбрать наиболее рациональный вариант компоновки машины и испытать модель самолета в аэродинамической трубе для определения его характеристик, объяснил источник.

"По результатам исследований "Туполев" создаст электронную геометрическую модель сверхзвукового делового самолета, который смог бы обеспечить минимальный уровень звукового удара при сохранении требуемых летно-технических характеристик", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, одна из важнейших проблем при разработке сверхзвуковых гражданских самолетов второго поколения - снижение уровня шума, в том числе выработка международных норм по звуковому удару. Различные исследования для определения стандартов приемлемого уровня шума и вибрации для населения и местности, над которыми производятся полеты воздушных судов, проводятся в России и в Европе.

Например, в апреле в России был проведен летный эксперимент с измерением уровня звукового удара от истребителя Су-30 снаружи и внутри близлежащих зданий, сообщали тогда в пресс-службе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

По его словам, с 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолёта - этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

12 февраля президент РФ Владимир Путин вновь призвал подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолета. "Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?" - сказал Путин на встрече с представителями общественности в Казани.

Ранее глава государства уже высказывался за создание гражданского сверхзвукового самолета на базе Ту-160. Понаблюдав за полетом стратегического ракетоносца в январе прошлого года в Казани, Путин заявил: "Надо сделать гражданскую версию". Глава ОАК Юрий Слюсарь тогда ответил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного лайнера.