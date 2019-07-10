Связисты ВВО апробировали новый мобильный комплекс сотовой связи

ЦАМТО, 9 июля. Военнослужащие подразделения связи ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, провели первую тренировку по применению нового мобильного ретранслятора сотовой связи на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ.

Военные связисты выполнили развертывание приемо-передающих антенн, включение и настройку аппаратуры, интеграцию в сеть одного из крупных сотовых операторов.

В ходе тренировки проверена способность аппаратуры устойчиво работать в сетях различных сотовых операторов связи.

Данная станция может использоваться для работы в зонах чрезвычайных ситуаций, в том числе в условиях паводка, когда вышки сотовых операторов оказались повреждены стихией или в труднодоступных районах, где покрытие операторов сотовой связи не предусмотрено. Таким образом, после развертывания станции у населения, оказавшегося в зоне ЧС, будет возможность воспользоваться мобильными устройствами.

Кроме того, оборудование станции позволяет организовать высокоскоростную передачу данных в полевых условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.