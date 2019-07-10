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10.07.2019
ЦАМТО

Промсвязьбанк выдал первые льготные кредиты для ОПК

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 10 июля. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) начал выдавать кредиты сегменту ОПК по новой льготной ставке, что позволит предприятиям отрасли экономить до 20% всех процентных платежей в течение года.

Как передает "РИА Новости", об этом на дискуссии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", состоявшейся в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

"В первую очередь, (в работе с предприятиями ОПК – прим. ред.) мы начали с темы, которая напрямую с диверсификацией может и не связана, но влияет на нее естественным образом – это финансирование самого ГОЗа. Как опорный банк ОПК, ПСБ работает не так давно, у нас сейчас кредитный портфель ОПК – 270 млрд. рублей. Из них 35 млрд. – это то, что мы выдали под льготный процент", – сообщил П.Фрадков, добавив, что в банке есть заявки на льготное финансирование еще примерно на 100 млрд. рублей.

Как сообщалось ранее, зампредседателя правительства Юрий Борисов сообщил на заседании, посвященном диверсификации ОПК, в рамках выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге, что кредитный портфель предприятий оборонно-промышленного комплекса России превышает 2 трлн. рублей, и долговую нагрузку нужно уменьшать.

По его словам, только для уплаты процентов "оборонке" нужно ежегодно порядка 200 млрд. рублей, а "эта цифра "бьется" с плановой прибылью предприятий ОПК", – передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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