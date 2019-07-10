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10.07.2019
Военное обозрение

В состав комплексов ЗРС С-500 введут специальные ремонтные машины

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Министерство обороны России планирует вести в состав зенитных комплексов С-500 специальную ремонтную машину, позволяющую следить за состоянием техники и проводить ремонт на месте. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны, в состав новейших ЗРС С-500 будут включены ремонтные машины, которые будут следить за состоянием техники и поддерживать ее в боеготовом состоянии без привлечения специальных ремонтных бригад. Нововведение позволит сделать комплексы более мобильными и автономными, а также менее зависимыми от ремонтных бригад.

Разработка специальной ремонтной машины для ПВО уже началась, предполагается, что унифицированный мобильный комплекс диагностирования, техобслуживания и войскового ремонта техники ПВО и ПРО будет нести на борту необходимые запчасти для всех машин, входящих в комплекс С-500.

Источник изображения: Минобороны РФ

Такое решение было принято в ходе изучения опыта работ специальных ремонтных подразделений, обслуживающих комплексы ПВО. В настоящее время такие бригады обслуживают сразу несколько различных систем, что не всегда позволет оперативно отремонтировать ту или иную машину. С принятием на вооружение нового, более сложного комплекса ПВО С-500, было принято решение ввести в состав отдельную ремонтную машину, позволяющую провести "полевой" ремонт своими силами, а не ждать прибытия ремонтных подразделений.

Как пояснил военный эксперт Антон Лавров, современные комплексы сделаны по блочному принципу, при поломке не надо "прозванивать" всю схему и потом вручную перепаивать.

На более новых комплексах ремонт блочный: при неисправности загорается кнопка, которая сигнализирует что именно надо поменять. Каждая машина возит с собой набор наиболее важных блоков. Однако могут быть и нестандартные ситуации, при которой потребуется вмешательство высококлассного офицера-ремонтника или спецтехники

- пояснил он.

Ранее сообщалось, что ЗРС С-500 прошла испытания и уже ведется сборка первых комплексов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
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