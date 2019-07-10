ВВС Франции получили второй многоцелевой транспорт-заправщик A-330 MRTT

ЦАМТО, 9 июля. Командование ВВС Франции объявило о получении 3 июля на 125-й авиабазе "Истр-Ле-Тюб" второго из 12 заказанных многоцелевого транспорта-заправщика A-330-200 MRTT "Феникс" производства Airbus Defense and Space.

Накануне самолет был принят у подрядчика представителями Генеральной дирекции по вооружениям ВС Франции (DGA).

Самолет был передан ВВС на три месяца раньше срока и с начальной возможностью выполнения операций медицинской эвакуации. Полная готовность самолета к боевому применению запланирована на осень.

Как сообщал ЦАМТО, Airbus Defence and Space была выбрана Министерством обороны Франции поставщиком 12 многоцелевых транспортов-заправщиков A-330 MRTT в ноябре 2014 года. Тогда же был подписан контракт на поставку первого самолета. Соглашение предусматривало разработку и сертификацию "французской" конфигурации A-330 MRTT, а также связанных систем поддержки и обучения, поставку запасных частей, наземного оборудования и тренажеров. A-330 MRTT предназначены для замены 13 устаревших самолетов-заправщиков KC-135R и C-135FR производства Boeing, а также двух A-340 и трех A-310.

Airbus Defence and Space 5 декабря 2015 года заключила с Генеральной дирекцией по вооружениям МО Франции контракт на поставку 8 дополнительных A-330 MRTT.

В декабре 2018 года DGA подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку трех дополнительных A-330-200 MRTT. Общий заказ, таким образом, составил 12 машин.

В конце 2018 года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли приняла решение ускорить реализацию программы поставки A-330 "Феникс". Это позволит ВВС получить 12 самолетов MRTT к 2023 году – на два года раньше, чем первоначально планировалось. Кроме того решено увеличить количественный состав парка A-330 MRTT до 15 ед. (данное положение внесено в "Закон о военных программах на 2019-2025 гг.").

Летные испытания первого A-330 MRTT начались в сентябре 2017 года. Этот самолет 27 сентября 2018 года прибыл к месту постоянной дислокации, на 125-ю авиабазу "Истр-Ле-Тюб". Как планируется, далее самолеты будут передаваться заказчику с темпом 1-2 ед. в год. Самолеты войдут в состав 31-й стратегической транспортно-заправочной эскадры. Как планируется, после завершения испытаний первая пара самолетов будет объявлена боеготовой к концу октября 2019 года.