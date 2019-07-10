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10.07.2019
ЦАМТО

Связисты ЦВО в Поволжье получили по гособоронзаказу автономные мобильные командные пункты

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 9 июля. Подразделения связи 2-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированные в Самарской области, получили по гособоронзаказу две автоматизированные подвижные единицы АПЕ-5 для оснащения мобильных полевых пунктов управления.

Комплексы АПЕ-5 на базе автомобиля КамАЗ включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава армии, объединенные в единую локальную сеть. Обеспечивают управление подчиненными соединениями и частями с полевого командного пункта, в том числе посредством защищенного канала связи в режиме видеоконференции. Оснащены спутниковыми системами навигации ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. Автономную работу обеспечивают входящие в состав комплексов электрогенераторы.

Оснащение армии мобильными комплексами позволило в два раза сократить время на развертывание командного пункта армии в полевых условиях, автоматизировать ряд задач и существенно повысить качество обмена информацией, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
Гособоронзаказ
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