Новый тяжелый огнемет снабдят искусственным интеллектом

Испытания нового тяжелого огнемета для армии России "Тосочка" завершатся в 2020 году. Машина отличается от предшественников, ТОС "Буратино" и "Солнцепек" колесной базой, повышенной дальностью поражения и элементами искусственного интеллекта.

- Машина стала довольно симпатичной, с улучшенной эргономикой, сегодня подобных образцов в мире больше нет, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Нельзя сказать, чтобы предыдущие самоходные огнеметы на базе танка Т-72 были прям уж "чугунные" - в них присутствовал баллистический вычислитель, рассчитывавший угол возвышения пакета с реактивными снарядами для поражения цели на заданной дистанции. Но искусственный интеллект позволит "Тосочке" действовать в рамках единой системы управления войсками - например, в режиме реального времени получать информацию о целях и угрозах от беспилотников и разведывательных подразделений.

Антон Валагин