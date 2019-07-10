НТЦ РЭБ: совершенная техника – уникальные возможности

ЦАМТО, 9 июля. АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" (АО "НТЦ РЭБ") создано в 2005 г. и имеет в своем составе два филиала: "Центр системных исследований и разработок" (с 2010 г.) в Воронеже и "Центр системного анализа и моделирования" (с 2017 г.) в Санкт-Петербурге.

В интервью журналу "Национальная оборона" генеральный директор АО "НТЦ РЭБ" Александр Саркисьян сообщил, что предприятие выполняет задания государственного оборонного заказа в интересах Минобороны России, Минпромторга России, выполняет государственные контракты в интересах государств-членов ОДКБ.

Вместе с тем, АО "НТЦ РЭБ" является инициативным разработчиком комплекса пассивной локации "Автобаза-М", комплекса борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами "Репеллент", усовершенствованных малогабаритных передатчиков радиопомех "Поле-21", формирователя сигналов, который включен в номенклатурный перечень предметов снабжения для федеральных государственных нужд. В интервью журналу "Национальная оборона" А.Саркисьян сообщил подробности об этих системах.

По его словам, в результате проведенной глубокой модернизации и доработки специального программного обеспечения комплекс пассивной локации "Автобаза-М" получил ряд усовершенствований:

– дополнительно к разностнодальномерному методу введена новая опция – возможность определения координат источников радиоизлучения (ИРИ) триангуляционным методом, а также их комбинированное использование;

– более чем в два раза повышена точность пеленгования ИРИ в диапазоне частот 2-18 ГГц, при этом СКО снизилась с 5 до 2 град;

– обеспечена возможность пеленгования и определения координат наземных РЛС, находящихся в пределах зоны обнаружения (как правило, на дальности прямой видимости);

– разработано принципиально новое специальное программное обеспечение (СПО) комплекса, что повысило быстродействие системы управления комплексом до уровня реального масштаба времени, наглядность и информативность отображения характеристик разведанных целей и удобство работы оператора;

– улучшена автоматика развертывания и свертывания станций комплекса;

-–существенно (примерно на 15 дБ) снижена шумность дизельных электрических агрегатов и др.

Комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент" обладает уникальными возможностями по защите войск и объектов от средств разведки и поражения противника с использованием малоразмерных беспилотных летательных аппаратов:

- по РТР: обнаружение и панорамное пеленгование в диапазоне 0,2-6 ГГц в круглосуточном режиме на дальности не менее 30 км при наличии прямой видимости БЛА;

- по РЭП каналов управления, телеметрии и передачи данных: постановка прицельных по частоте и скользящих заградительных помех в диапазоне 0,2-6 ГГц на дальности до 30 км при наличии прямой видимости БЛА;

- по РЭП АП СРНС: постановка прицельных по частоте фазоманипулированных псевдослучайной последовательностью помех всех СРНС, работающих в диапазоне L на дальности до 30 км;

- по развертыванию/свертыванию: до 15 мин. с временем включения оборудования 3 мин.

Комплекс автономный, авиатранспортабельный. Экипаж – 3 человека.

В интересах совершенствования элементов пространственно-распределенной системы защиты от высокоточного оружия на базе малогабаритных передатчиков радиопомех "Поле-21" специалистами компании разработаны:

– усовершенствованный модуль радиопомех, который обеспечивает формирование и излучение прицельных по частоте сигналоподобных помех, полностью повторяющих структуру навигационных сигналов. Модуль радиопомех работает в L-диапазоне и осуществляет одновременное подавление приемной аппаратуры всех существующих глобальных радионавигационных спутниковых систем;

– УКВ-радиомодем с диапазоном частот от 146 до 174 МГц с программно-настраиваемыми шагом сетки частоты 12,5 или 25 кГц, скоростью передачи данных до 19,2 кбит/с;

– GSM-модем МС-900/1800 стандартов GSM 850/900/1800/1900 МГц с мощностью излучения 2 Вт в диапазоне 850/900МГц (класс мощности 4) или 1 Вт в диапазоне 1800/1900 (класс мощности 1), обеспечивающий работу по каналам связи GSM с передачей данных в форматах SMS и GPRS со скоростью 115,2 кбит/с;

– пульт контроля и управления для автономного режима использования постов радиопомех.

При этом за счет реализации нового принципа управления постами помех надежность и эффективность разработанных модулей радиопомех подтверждена результатами опытной войсковой эксплуатации в районах со слаборазвитой системой связи. Кроме того, в развитие системы "Поле-21" проводятся результативные экспериментальные исследования в области интеллектуального противодействия глобальным навигационным спутниковым системам, а также ведется работа по использованию возможностей пространственно-распределенной системы РЭБ в интересах ведения автоматизированной высокоточной разведки мобильных воздушных объектов и их трассового сопровождения.

На основе разработанного компанией формирователя сигналов разработан и проходит испытания мобильный дистанционно управляемый имитатор средств радиосвязи. Он оснащен комплектом средств радиосвязи, разнотипных антенно-мачтовых устройств и программно-аппаратным комплексом, который позволяет формировать излучение радиосигналов в широком диапазоне частот и формируемых сигналов (в полосе частот до 1 ГГц или сигнала произвольной формы с шириной спектра до 1 ГГц).

Мобильный дистанционно управляемый имитатор средств радиосвязи может использоваться в составе оборудования специальных полигонов для подготовки специалистов связи, разведки и радиоэлектронной борьбы, для оснащения войск обозначения и подыгрыша при проведении тактических, специальных учений, командно-штабных тренировок и учений от тактического до оперативно-стратегического уровня, при проведении мероприятий маскировки в целях создания ложных районов размещения и действий войск.

В ближайших планах компании продолжение работ по совершенствованию элементов пространственно-распределенной системы защиты от высокоточного оружия на базе малогабаритных передатчиков радиопомех "Поле-21", производство комплексов пассивной локации наземных и воздушных источников радиоизлучений "Автобаза-М", мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент", создание специализированной аппаратуры для оснащения полигонов РЭБ, а также ведение совместно с АО "Рособоронэкспорт" маркетинговой, предконтрактной и контрактной работы по продвижению техники РЭБ на внешние рынки.

Полностью интервью А.Саркисьяна опубликовано в журнале "Национальная оборона" (№6, 2019 год).