Sohu: Российская "Хризантема" уничтожит любой танк

На фоне укрепления боевой мощи Китая ряд тамошних СМИ стал претендовать на роль экспертных изданий, специализирующихся, в частности, на анализе боевой техники различных стран и складывающейся в отдельных уголках мира военной ситуации. Особый интерес в КНР вызывает российская тематика. К данным изданиям можно отнести интернет-портал Sohu. В одной из своих последних публикаций он обратил внимание на самоходный ПТРК "Хризантема-С".

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Как поясняет Sohu, стержнем этой самоходной системы является ракета 9М123, способная уничтожить любой танк. Сверхзвуком могут похвастаться немногие имеющиеся в настоящее время в мире ПТУР.

Это превосходная сверхзвуковая противотанковая ракета, которая также может быть использована для борьбы с мощными укреплениями противника, летательными аппаратами, малыми кораблями.

Со слов издания, расширение НАТО и активизация деятельности альянса на рубежах России оказали огромное давление на национальную безопасность страны. На этом фоне в конце 2017 года было решено осуществить масштабную реформу артиллерийских подразделений. В ходе ее проведения наряду с возвращением в строй старой техники осуществляется работа по модернизации арсенала артиллерийских подразделений.

К 2020 году [они] будут вооружены новейшими ракетами "Циклон-С", самоходными артиллерийскими орудиями "Коалиция-СВ" и современной противотанковой системой 9K123. Последовательный ввод в эксплуатацию новой техники ознаменовал собой значительное повышение боевой мощи России на суше.

- поясняет издание.

Первым соединением, получившим "Хризантему-С", стала артиллерийская бригада Балтийского флота, дислоцированная в Калининградской области.

Это самый легкодоступный для войск НАТО регион, позволяющий открыть доступ военным силам Запада к Санкт-Петербургу.

- указывает Sohu.