Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"
Председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева Георгий Анцев заявил, что спроектированный в России экраноплан "Чайка", может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном.
"Он может иметь хорошую амфибийность и выходить на берег с уклоном до 5%, а также на внеэкранных режимах перелетать как самолет, чтобы базироваться на аэродромах. Туда возможно установить шасси", – передает РИА "Новости" слова Анцева.
Он отметил, что масса "Чайки" составляет 54 тонны, из которых 15 тонн составляет полезная нагрузка. Летать этот экраноплан способен на расстояние до 3 тыс. километров.
Анцев рассказал также, что "в железе" экраноплан начнут строить только после решения вопроса с финансированием. По мнению разработчиков, "Чайку" можно будет использовать и для освоения Арктики, так как экраноплан гораздо меньше подвержен влиянию погодных условий, чем вертолеты. Помимо патрулирования морских берегов с помощью "Чайки" можно будет проводить спасательные операции и доставлять специалистов на шельфовые месторождения.
"В грузовом отсеке экраноплана может находиться спасательный катер, с помощью которого можно будет провести аварийно-спасательные, досмотровые работы. Потом катер можно погрузить обратно и спокойно улететь. Это неожиданная для всех возможность с открытой аппарелью находиться на воде", – сказал Анцев.
По словам разработчиков, "Чайка" выполнена по схеме кольцеплана, что позволит выходить из режима экрана (когда машина движется на небольшой высоте над водой и держится на ней за счет повышенного давления под крылом) за счет верхнего крыла.
Напомним, в сентябре 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением.
Дмитрий Зубарев
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Анцев рассказал также, что "в железе" экраноплан начнут строить только после решения вопроса с финансированием.Вот когда "Чайка" будет в "железе" , тогда и увидим и дальность , и массу взлётную , и полезную нагрузку и все остальные прелести. А пока же проект судна на подводных крыльях "Валдай" проигрывает аналогичному проекту "Ракета" , созданному в том же КБ. При одинаковой вместимости , скорости движения мощность двигателей у "Валдая" больше , чем у "Ракеты". Поставьте современный дизелёк на "Ракету" и она задышит по другому.
И как только наши конструкторы научаться ценить прежний опыт , тогда всё пойдёт по другому. Вначале уяснение ценности прошлого опыта и принятие аксиомы "повторение-Мать учения" , тогда можно надеяться на лучший исход дела.