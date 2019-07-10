Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"

Председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Алексеева Георгий Анцев заявил, что спроектированный в России экраноплан "Чайка", может стать универсальной транспортной системой, базирующейся как на воде, так и на берегах с небольшим уклоном.

"Он может иметь хорошую амфибийность и выходить на берег с уклоном до 5%, а также на внеэкранных режимах перелетать как самолет, чтобы базироваться на аэродромах. Туда возможно установить шасси", – передает РИА "Новости" слова Анцева.

Он отметил, что масса "Чайки" составляет 54 тонны, из которых 15 тонн составляет полезная нагрузка. Летать этот экраноплан способен на расстояние до 3 тыс. километров.

Анцев рассказал также, что "в железе" экраноплан начнут строить только после решения вопроса с финансированием. По мнению разработчиков, "Чайку" можно будет использовать и для освоения Арктики, так как экраноплан гораздо меньше подвержен влиянию погодных условий, чем вертолеты. Помимо патрулирования морских берегов с помощью "Чайки" можно будет проводить спасательные операции и доставлять специалистов на шельфовые месторождения.

"В грузовом отсеке экраноплана может находиться спасательный катер, с помощью которого можно будет провести аварийно-спасательные, досмотровые работы. Потом катер можно погрузить обратно и спокойно улететь. Это неожиданная для всех возможность с открытой аппарелью находиться на воде", – сказал Анцев.

По словам разработчиков, "Чайка" выполнена по схеме кольцеплана, что позволит выходить из режима экрана (когда машина движется на небольшой высоте над водой и держится на ней за счет повышенного давления под крылом) за счет верхнего крыла.

Напомним, в сентябре 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России начали разработку экраноплана с ракетным вооружением.

Дмитрий Зубарев