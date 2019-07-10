Производство ракет Р-74 (РВВ-МД) на АО "СТКБ "Курганприбор"
Оригинал взят у коллеги altyn73 в В Кургане делают ракеты Р-74 (РВВ-МД)
В воскресенье , 7 июля , заместитель председателя правительства России - Юрий Борисов побывал с рабочим визитом в Курганской области. Он посетил 2 крупнейших оборонных предприятия региона: "Курганмашзавод" и "Курганприбор".
А про ракеты из Кургана я слышу впервые.
Действительно , 20 августа 2015 г. в Кургане открылся ракетостроительный завод "Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) "Курганприбор". На предприятии выпускается новая авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74 (РВВ-МД).
На Курганмашзаводе всё по прежнему...
А про ракеты из Кургана я слышу впервые.
Действительно , 20 августа 2015 г. в Кургане открылся ракетостроительный завод "Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) "Курганприбор".
на предприятии выпускается новая авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74(РВВ-МД)
Подвеска ракеты РВВ-МД на истребитель Су-30СМ (с) Министерство обороны России via StrategyPage.com , ноябрь 2015 г.
впервые публично новая ракета была представлена на форуме "АРМИЯ-2018"
в 2015 г. коллектив нового предприятия был в основном женским
а нынче мужики даже на монтаже сидят. Походу клепают под сотню ракет в месяц.
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