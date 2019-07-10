Производство ракет Р-74 (РВВ-МД) на АО "СТКБ "Курганприбор"

Оригинал взят у коллеги altyn73 в В Кургане делают ракеты Р-74 (РВВ-МД)

В воскресенье , 7 июля , заместитель председателя правительства России - Юрий Борисов побывал с рабочим визитом в Курганской области. Он посетил 2 крупнейших оборонных предприятия региона: "Курганмашзавод" и "Курганприбор".

А про ракеты из Кургана я слышу впервые.

Действительно , 20 августа 2015 г. в Кургане открылся ракетостроительный завод "Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) "Курганприбор". На предприятии выпускается новая авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74 (РВВ-МД).

На Курганмашзаводе всё по прежнему...

А про ракеты из Кургана я слышу впервые.

Действительно , 20 августа 2015 г. в Кургане открылся ракетостроительный завод "Специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) "Курганприбор".

на предприятии выпускается новая авиационная ракета малой дальности класса "воздух-воздух" Р-74(РВВ-МД)

Подвеска ракеты РВВ-МД на истребитель Су-30СМ (с) Министерство обороны России via StrategyPage.com , ноябрь 2015 г.

впервые публично новая ракета была представлена на форуме "АРМИЯ-2018"

в 2015 г. коллектив нового предприятия был в основном женским

а нынче мужики даже на монтаже сидят. Походу клепают под сотню ракет в месяц.