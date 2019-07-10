Тернистый путь канадского спецназа

Первые канадские спецназовцы прославились ещё в годы Второй мировой войны. Однако в мирное время знаменитые "чёрные дьяволы" прекратили своё существование. Командованию канадских вооружённых сил понадобилась ещё не одна попытка, чтобы в конце концов создать полноценные силы специального назначения. В современном виде спецподразделения появились в Канаде только на рубеже XX и XXI веков.

"Чёрные дьяволы"

Появление первых канадских спецназовцев связано с одним авантюрным замыслом, возникшим весной 1942 года в недрах британского Командования комбинированных операций: забросить на глетчер Юстедалсбреен в Норвегии большую группу специально подготовленных бойцов со снегоходами для проведения диверсий на норвежских электростанциях и заводах. Военные встретили проект со скепсисом, а вот политикам он понравился. США согласились взяться за его реализацию, а Британская империя должна была обеспечить половину личного состава. Сделать это предстояло за счёт доминиона Канада. Так в июле 1942 года родилось уникальное спецподразделение времён Второй мировой войны — совместные американо-канадские Первые силы специального назначения (First Special Service Force — FSSF).

Группа бойцов FSSF. Кадр из фильма "Чёрные дьяволы", 1968 год. Источник изображения: themoviedb.org

В это формирование призывали добровольцев — "одиноких мужчин в возрасте от 21 до 35 лет, имеющих не менее трёх классов образования и опыт работы лесорубами, лесными рейнджерами, охотниками, егерями, старателями, геологоразведчиками". Канада направила в состав FSSF 47 офицеров и 699 нижних чинов, в целях конспирации обозначенных в документах как "2-й канадский парашютный батальон".

Внутри FSSF их командир подполковник армии США Роберт Фредерик тщательно "перемешал" канадцев с американцами, чтобы создать единое спаянное боевое подразделение. Заместителем Фредерика был канадский подполковник Джон Маккуин. Канадцы: подполковник Джек Экехёрст, подполковник Джон Уильямсон и подполковник Р. Беккет — в разное время командовали и каждым из трёх полков FSSF.

Личный состав прошёл интенсивную подготовку на базе около городка Хелена в штате Монтана. В курс входили парашютная, альпинистская и лыжная подготовка, обучение взрывному делу и рукопашному бою. На базах в Вирджинии и Вермонте бойцы учились десантированию с моря и штурму вражеских бункеров и укреплений.

Летом 1943 года бойцы FSSF отправились на Аляску для участия в десантной операции на захваченных японцами Алеутских островах. В ночь на 15 августа 1-й и 3-й полки успешно высадились на острове Кыска, обеспечив плацдармы для высадки основного десанта. Но в бой им вступить не пришлось: японцы успели скрытно эвакуироваться с острова.

После этого FSSF были переброшены на Итальянский фронт и 20 ноября 1943 года прибыли к "Линии Бернхарда". 2 декабря спецназовцы впервые вступили в бой. Бойцы штурмовали стратегические высоты Монте-ла-Дифенсе и Монте-ла-Реметанеа. Успешное выполнение тяжёлой боевой задачи подтвердило высокий профессионализм уникального подразделения.

До начала 1944 года FSSF продолжали участвовать в боях в итальянских горах, а затем были переброшены на плацдарм Анцио. Включив в себя остатки разгромленного 6615-го рейнджерского полка, спецназовцы каждую ночь уходили за линию фронта, ведя разведку и нападая на вражеские посты и патрули. Именно в этих краях они получили от противника прозвище "чёрные дьяволы" (Die schwarzen Teufel): при ночных рейдах бойцы чернили лица гуталином, а блестящие поверхности оружия смазывали сажей от сожжённых винных пробок.

Группа бойцов FSSF на плацдарме Анцио. Источник изображения: pinterest.com

В конце мая — начале июня 1944 года FSSF двигались в авангарде наступления союзников на Рим, захватывая мосты, и одними из первых вошли в Вечный город. После этого спецназовцы участвовали в высадке десанта на юге Франции в рамках операции "Драгун", а в августе-сентябре с боями продвигались к франко-итальянской границе. FSSF несли большие потери, однако командование так и не обеспечило их восполнение квалифицированным персоналом. Подразделение просто доукомплектовывалось обычными офицерами и солдатами из других боевых частей, постепенно теряя свой уникальный характер. Закономерным итогом стал роспуск FSSF 5 декабря 1944 года.

Группа бойцов FSSF на плацдарме Анцио. Источник изображения: pinterest.com

Канадцы были направлены в состав 1-го канадского парашютного батальона. Они участвовали в форсировании Рейна и 2 мая 1945 года встретились с советскими союзниками в немецком городе Висмар. Сразу после окончания Второй мировой войны 1-й канадский парашютный батальон также был распущен.

Канадский САС

В сентябре 1947 года из ветеранов FSSF и 1-го канадского парашютного батальона была сформирована рота канадской САС (Special Air Service) в составе 125 военнослужащих. Подразделение возглавил капитан Ги д'Артуа, в годы войны бывший инструктором FSSF по французскому боксу-савату и агентом британского Управления специальных операций в оккупированной Франции.

Группа бойцов канадской САС, 1948 год. Источник: Horn, B. Canadian Airborne Forces since 1942 / Bernd Horn, Michel Wyczynski. — Osprey Publihing Limited, 2006 Источник изображения: warspot.ru

Рота должна была служить ядром для организации в случае необходимости парашютной бригады. Ей предстояло участвовать в показательных выступлениях, манёврах, поисково-спасательных операциях и тушении лесных пожаров. Самым последним пунктом в списке задач канадского САС значилось "сохранение методов, применявшихся персоналом (британской) САС во время войны в армии мирного времени".

И всё же идея спецназа ещё не укоренилась в мыслях канадских генералов. В сентябре 1949 года рота канадского САС была распущена.

Канадский воздушно-десантный полк

Прошло полтора десятилетия, прежде чем весной 1966 года по инициативе нового начальника штаба канадской армии генерал-лейтенанта Жана-Виктора Аллара началось создание того, что он называл "воздушно-десантным полком коммандос", предназначенным для действий "в ограниченной войне в любой части света".

8 апреля 1968 года был официально создан Канадский воздушно-десантный полк (Canadian Airborne Regiment). Его первым командиром стал полковник Дональд Рочестер. Изначально полк насчитывал 1285 военнослужащих, но после ряда реорганизаций к концу 1980-х годов сократился до 665 человек. Часть состояла из трёх воздушно-десантных коммандо (по 180 бойцов каждое), взвода ПВО и воздушно-десантного инженерного взвода. Комплектовался полк исключительно лучшими военнослужащими армии в чине не ниже капрала.

Бойцы Канадского воздушно-десантного полка отрабатывают высадку с моря. Ямайка, 1972 год. Источник: Horn, B. Canadian Airborne Forces since 1942 / Bernd Horn, Michel Wyczynski. — Osprey Publihing Limited, 2006 Источник изображения: warspot.ru

Полк первоначально базировался на военной базе в Эдмонтоне (провинция Альберта), а в апреле 1977 году переехал на новую военную базу Петавава на севере провинции Онтарио, в 170 км от Оттавы. Помимо десантной подготовки, военнослужащие полка готовились к действиям в горах и Арктике, к проведению разведывательных и диверсионных операций в тылу противника. В джунглях Французской Гвианы вместе с инструкторами из Французского Иностранного легиона они тренировались воевать в джунглях, а в Техасе вместе с американскими рейнджерами — в пустыне. Канадский воздушно-десантный полк должен был стать силой, "способной быстро развёртываться, чтобы противостоять любой неожиданной угрозе со стороны противника, или выполнять другие обязанности канадских вооружённых сил".

Впервые канадским десантникам довелось показать себя в деле на родной земле. В октябре 1970 года в условиях острого кризиса в провинции Квебек, вызванного действиями местных сепаратистов из "Фронта освобождения Квебека", полк был развёрнут в столице мятежной провинции. Он помогал полиции поддерживать общественный порядок, охранять государственные объекты и арестовывать сепаратистов. В 1980–1990-х годах полк привлекался к операциям против требовавших возвращения своих исконных земель канадских индейцев.

Боец Канадского воздушно-десантного полка в Сомали, 1993 год. Источник: Horn, B. Canadian Airborne Forces since 1942 / Bernd Horn, Michel Wyczynski. — Osprey Publihing Limited, 2006 Источник изображения: warspot.ru

В 1970–1980-х годах военнослужащие Канадского воздушно-десантного полка участвовали в миротворческих миссиях ООН на Кипре, в Намибии и в Западной Сахаре. В декабре 1992 года канадцы вошли в состав многонациональных сил по установлению мира в Сомали. Менее чем за три месяца они добились того, что ООН объявила безопасной контролируемую ими зону Беледуэйн севернее Могадишо площадью в 30 000 км?. Пресса называла работу канадских десантников в Беледуэйне "образцом восстановления мира и использования военной силы для прекращения анархии".

А затем разразился скандал: вскрылся факт пыток и убийства десантниками задержанного сомалийского вора-подростка. Последовавшая череда проверок обнаружила массу других некрасивых эпизодов. Более всего публику шокировали садистские церемонии посвящения в десантники с явным расистским подтекстом. Несмотря на протесты генералов, 5 марта 1995 года министерство обороны Канады распустило Канадский воздушно-десантный полк.

Церемония роспуска Канадского воздушно-десантного полка, 1995 год. Источник изображения: canadianmilitaryhistory.ca

Спецназ Королевской Канадской конной полиции

1970-е годы выдались в Канаде неспокойными. Правительство тревожила не только деятельность квебекских сепаратистов, но и нападения на кубинские дипломатические объекты в Оттаве и Монреале, которые устроили антикастровские кубинские эмигранты из связанной с ЦРУ "Координации объединённых революционных организаций". Создание специального антитеррористического подразделения по примеру других западных стран стало актуальным для Канады вопросом. Эта задача была поручена прославленным "маунти" — Королевской Канадской конной полиции.

Специальная группа быстрого реагирования (Special Emergency Response Team — SERT) конной полиции была образована в 1986 году. Она насчитывала около 100 полицейских. Для спецназовцев была построена новая база в Двайер-Хилл недалеко от Оттавы. Чтобы бойцы могли отрабатывать операции по спасению заложников, автобусная компания "Грейхунд" передала полиции пассажирский автобус, а авиакомпания "Эйр Кэнэда" — пассажирский самолёт ДС-9. В помощь полицейскому спецназу Королевские ВВС Канады предоставили отдельное авиакрыло В, включавшее три вертолёта "Твин Хьюи". Их экипажи прошли специальную подготовку для участия в контртеррористических миссиях.

Источник изображения: warspot.ru

В 1992 году очередной правительственный доклад по вопросам обороны рекомендовал передать мандат борьбы с терроризмом специально созданному новому подразделению, состоящему из "тщательно отобранных военнослужащих всех родов канадских вооружённых сил". Основной причиной такого решение стало недовольство общественности тем, что "полицию учат убивать".

Объединённая целевая группа-2

1 апреля 1993 года была создана новая воинская часть, названная Объединённой целевой группой-2 (Joint Task Force 2 — JTF2). От спецназа конной полиции она унаследовала базу на Двайер-Хилл. Некоторые оперативники SERT продолжили работу в качестве инструкторов. "По наследству" JTF2 перешло и отдельное авиакрыло В Королевских ВВС Канады.

Источник изображения: warspot.ru

JTF2 не являлась частью какого-либо рода вооружённых сил и напрямую подчинялась начальнику штаба обороны страны. Первоначально в функции группы входили только контртеррористические операции на канадской территории. В 1994 году функции JTF2 существенно расширились, включив консультирование союзников Канады по вопросам безопасности и охрану высших должностных лиц страны в опасных ситуациях. В настоящее время JTF2 "несёт ответственность за предоставление Канаде сил, способных оказать вооружённую помощь в разрешении проблем, затрагивающих национальную безопасность". Помимо операций на суше, JTF2 также поручены морские специальные операции.

Источник изображения: warspot.ru

Впервые небольшая группа бойцов JTF2 отправилась за границу в 1997 году: она участвовала в миссии сил ООН в Боснии и Герцеговине по поиску и аресту военных преступников.

К началу ХХI века группа насчитывала 297 военнослужащих и была мало известна как в Канаде, так и за её пределами. Ситуацию изменили события 11 сентября 2001 года. По решению министерства обороны, в тайне от канадской публики, 40 спецназовцев под командованием майора Майка Бодетта в начале октября 2001 года отправились в Афганистан в составе коалиционных сил. Снова, как и во время Второй мировой войны, канадцы участвовали в боевых действиях, в том числе в горах Тора-Бора и операции "Анаконда", вместе с американскими коллегами.

В начале 2002 года разразился скандал. Газета "Глоб энд Мейл" опубликовала фотографии спецназовцев в хорошо узнаваемом канадском камуфляже с задержанными талибами в Афганистане.

Та самая фотография бойцов JTF2 в Афганистане, начало 2002 года. Источник изображения: pinterest.com

Несмотря на поднявшуюся шумиху, бойцы JTF2 оставались в Афганистане до конца 2002 года. Позднее они проводили операции там же в 2007–2008 годах, действовали в Ливии в 2011 году и на севере Ирака с 2014 года. За это время погиб один канадский спецназовец.

В настоящее время JTF2 насчитывает около 350 военнослужащих в составе двух штурмовых эскадронов, части поддержки и учебной части. К отбору в JTF2 допускаются лица обоих полов, отслужившие не менее двух лет в вооружённых силах либо не менее трёх лет в резервных подразделениях. После успешного прохождения отбора и учебного курса заключается контракт на четыре года службы.

Источник изображения: warspot.ru

Штурмовой эскадрон включает около 100 военнослужащих, разделённых на четыре группы. Каждая имеет свою боевую специализацию: контртеррористическая, разведывательно-диверсионная, снайперская и боевых пловцов. В полевых условиях группы действуют командами по 6–8 человек.

Бойцы JTF2 охраняют премьер-министра Канады Стивена Харпера, 2013 год. Источник изображения: src.ca

Бойцы JTF2 подтверждают сложившуюся репутацию канадцев как великолепных стрелков. В июне 2017 года снайпер JTF2 в Ираке установил новый мировой рекорд дальности выстрела в боевых условиях — 3540 метров.

Источник изображения: warspot.ru

Канадский полк специальных операций

Канадское командование специальных операций (Canadian Special Operations Forces Command — CANSOFCOM) было создано в феврале 2006 года. Ему подчиняется образованный 13 августа того же года по типу рейнджеров армии США Канадский полк специальных операций (Canadian Special Operations Regiment — CSOR). Базируется он на базе Петавава — в бывшем "доме" воздушно-десантного полка. Помимо поддержки JTF2, полк предназначен для выполнения широкого спектра специальных операций. Он комплектуется военнослужащими всех трёх родов войск, которые после прохождения сложного отборочного курса заключают контракт на три года.

Глава Канадского командования специальных операций генерал-майор Мишель Роло инспектирует CSOR, 2018 год. Источник изображения: squarespace.com

Полк насчитывает около 650 военнослужащих, разделённых на три роты прямого действия и роту поддержки.

Источник изображения: warspot.ru

В 2006–2014 годах, когда Канада участвовала в операциях в Афганистане, одна из рот CSOR входила в состав канадского контингента. С 2014 года бойцы CSOR задействованы в операциях в Ираке. CSOR представляет Канаду в программах военного сотрудничества с различными латиноамериканскими и африканскими странами.

Источник изображения: warspot.ru

Полк официально является наследником FSSF и носит на своей эмблеме кинжал V-42, бывший штатным оружием канадских спецназовцев Второй мировой войны. Современные же канадские спецназовцы используют лёгкий боевой топорик, именующийся по традиции томагавком.

Литература:

Bercuson, D. The Fighting Canadians: Our Regimental History from New France to Afghanistan / David Bercuson. — Harper Collins Publishers, 2008. Day, S.J. 9/11 And Canadian Special Operations Forces: How ‘40 Selected Men’ Indelibly Influenced The Future Of The Force / Stephen J. Day. — Tannenberg Publishing, 2014. Horn, B. Canadian Airborne Forces since 1942 / Bernd Horn, Michel Wyczynski. — Osprey Publihing Limited, 2006. Horn, B. Shadow Warriors / Bernd Horn // Les Guerriers de l'Ombre: The Canadian Special Operations Forces Command / Le Commandement des Forces d'Op?rations Sp?ciales du Canada. — Dundurn; Bilingual edition, 2016. Marquis, G. The Vigilant Eye: Policing Canada from 1867 to 9/11 / Greg Marquis. — Fernwood Books Ltd, 2016. Nadler, J. A Perfect Hell: The Forgotten Story of the Canadian Commandos of the Second World War / John Nadler. — Anchor Canada, 2006. Ogle, J. What Manner of Man: Darnell Bass and the Canadian Airborne Regiment / James Ogle, Darnell Bass. — General Store Publishing House, 2006.

Вадим Трещев