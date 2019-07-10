Показано необычное применение "Змея Горыныча" в районе Марьинки

Украинская сторона обвинила НМ ДНР в использовании "запрещённого оружия" в районе Марьинки. В сети показаны результаты применения системы УР-83П (по другим данным, УР-77 "Змей Горыныч").

Источник изображения: topwar.ru

Украинские СМИ показывают фотографии применения по нежилой застройке в упомянутом районе. При этом нет подтверждений того, что удар наносился именно народной милицией ДНР.

В YouTube представлено видео, на кадрах которого демонстрируется применение установки. Голос за кадром произносит "Доброе утро!" за мгновение перед мощным взрывом в том месте, куда был направлен боеприпас. После следует радостный возглас, возвещающий о поражении цели.

Нужно отметить, что применение боеприпаса, если руководствоваться подписью к ролику, то его (применение) стоит явно отнести к необычным. Ведь предназначен он для того, чтобы проделывать проходы в минных полях - по сути, для дистанционного разминирования местности. А подпись утверждает, что вёлся обстрел позиций ВСУ. Получается, что если стрелявшие знали о нахождении там позиций противника (какого конкретно – пока вопрос), то сознательно решили использовать УР-83П (или УР-77 "Змей Горыныч") для "нештатной цели".

Кстати, украинская сторона утверждает, что "потерь нет". Если это действительно так, то можно предположить, что "Змей Горыныч" использовался именно для тех целей, для которых он и производится – для дистанционного обезвреживания мин и СВУ. Вполне возможно, что постройки в районе Марьинки были заминированы вооружёнными силами Украины и использовались в качестве своеобразного заградительного барьера, из-за которого велась стрельба по жилому сектору на территории Донецкой народной республики.