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10.07.2019
ТАСС

Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодки

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Подводная лодка "Амур-1650"
Подводная лодка "Амур-1650".
Источник изображения: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

Совместное проектирование предусматривает передачу технологий

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия предлагает Индии разработку новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе ДЭПЛ проекта "Амур-1650". Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

"Мы не предлагаем обычное лицензионное производство подводных лодок, мы предлагаем индийским партнерам совместно проектировать и совместно строить первый головной образец на базе ДЭПЛ "Амур-1650", оснащенный воздухонезависимой энергетической установкой", - сообщил Дрожжов.

По его словам, в результате реализации данной программы индийская сторона полностью овладела бы всеми необходимыми технологическими возможностями для конструктивного строительства подводных лодок данного типа. "Наше предварительное предложение намного отличается в выгодную сторону от тех предложений, которые дают другие иностранные партнеры", - сказал Дрожжов, отметив, что совместное проектирование ДЭПЛ предусматривает передачу технологий по их созданию.

Как отметил замдиректора ФСВТС, новую подлодку предполагается вооружить ударным ракетным комплексом "БРАМОС" совместного российско-индийского производства. "Этот проект может быть успешно реализован в интересах наших стран", - подытожил Дрожжов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Амур-1650
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
ВНЭУ
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