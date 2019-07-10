Войти
10.07.2019
ТАСС

Китайский зонд "Чанъэ-5" применит искусственный интеллект для посадки на Луне

639
0
-1
Снимок поверхности Луны
Снимок поверхности Луны, сделанный китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4" п.
Источник изображения: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Зонд будет производить оценки и вычисления до тех пор, пока не найдет плоскую площадку

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта будут применены при выборе места посадки на Луне китайской автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5" и сборе ею образцов грунта. Как заявил на конференции по исследованию космоса в городе Жичжао (восточная провинция Шаньдун) научный руководитель китайской программы по исследованию Луны Оуян Цзыюань, старт миссии запланирован на конец 2019 года.

"При помощи искусственного интеллекта модуль осуществит мягкую посадку на ближней стороне Луны, а затем вернется на Землю с образцами грунта", - приводит его слова во вторник газета Global Times. "Для достижения новых открытий место посадки "Чанъэ-5" будет расположено более чем в 1 тыс. км от места посадки "Аполлона". Мягкая посадка будет обеспечиваться самостоятельными решениями искусственного интеллекта", - добавил он.

"Зонд в действительности является "умным" аппаратом. Он будет производить оценки и вычисления на основе фотографий до тех пор, пока не найдет плоскую площадку для безопасной посадки", - объяснил ученый. По его словам, после посадки модуль задействует манипулятор для сбора грунта, а также бур для получения образцов скальной породы. Затем он взлетит, состыкуется с орбитальным модулем и направится обратно на Землю, где осуществит посадку в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай).

Как отмечает издание, ближняя сторона Луны обладает более подходящим для посадки рельефом. Еще одним преимуществом является то, что с находящимся там модулем будет легче установить связь посредством спутников.

По данным газеты, корректировка посадки на основе рекомендаций искусственного интеллекта была отработана Китаем во время предшествующих лунных миссий "Чанъэ-3" в 2013 году и "Чанъэ-4" в 2018 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Проекты
AI
CLEP
Луна
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.10.2014
В Китае запущен экспериментальный беспилотный космический аппарат
24.10.2014
В Китае скоро будет запущен опытный летающий аппарат, который должен приблизиться к Луне и возвратиться на Землю
20.02.2014
Пять видов оружия будущего, которое может изменить характер войн ("The National Interest", США)
02.07.2012
Китай добился космического статуса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"