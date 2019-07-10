Китайский зонд "Чанъэ-5" применит искусственный интеллект для посадки на Луне

Зонд будет производить оценки и вычисления до тех пор, пока не найдет плоскую площадку

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта будут применены при выборе места посадки на Луне китайской автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5" и сборе ею образцов грунта. Как заявил на конференции по исследованию космоса в городе Жичжао (восточная провинция Шаньдун) научный руководитель китайской программы по исследованию Луны Оуян Цзыюань, старт миссии запланирован на конец 2019 года.

"При помощи искусственного интеллекта модуль осуществит мягкую посадку на ближней стороне Луны, а затем вернется на Землю с образцами грунта", - приводит его слова во вторник газета Global Times. "Для достижения новых открытий место посадки "Чанъэ-5" будет расположено более чем в 1 тыс. км от места посадки "Аполлона". Мягкая посадка будет обеспечиваться самостоятельными решениями искусственного интеллекта", - добавил он.

"Зонд в действительности является "умным" аппаратом. Он будет производить оценки и вычисления на основе фотографий до тех пор, пока не найдет плоскую площадку для безопасной посадки", - объяснил ученый. По его словам, после посадки модуль задействует манипулятор для сбора грунта, а также бур для получения образцов скальной породы. Затем он взлетит, состыкуется с орбитальным модулем и направится обратно на Землю, где осуществит посадку в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай).

Как отмечает издание, ближняя сторона Луны обладает более подходящим для посадки рельефом. Еще одним преимуществом является то, что с находящимся там модулем будет легче установить связь посредством спутников.

По данным газеты, корректировка посадки на основе рекомендаций искусственного интеллекта была отработана Китаем во время предшествующих лунных миссий "Чанъэ-3" в 2013 году и "Чанъэ-4" в 2018 году.