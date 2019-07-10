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10.07.2019
Интерфакс-АВН

Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

Ульяновск. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Кубанские десантники, высадившиеся в Ульяновской области по замыслу совместных учений Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации, начали подготовку к десантированию в Крыму.

"В ближайшие двое суток мы будем готовиться к десантированию. Нам предстоит совершить прыжок в Республике Крым", - рассказал журналистам командир 108-го Кубанского казачьего десантно-штурмового полка гвардии подполковник Андрей Куцань.

По данным Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, 11 июля состоится десантирование личного состава 40 самолетами Ил-76 с двух аэродромов - Иваново (Северный) и Ульяновск (Восточный). Десантники высадятся на двух площадках в республике Крым - Охчи-Оба и Найманская. После десантирования личный состав будет доставлен в пункты постоянной дислокации в Витязево, Анапу и Армавир.

Как сообщил журналистам командир 7-й горной десантно-штурмовой дивизии Андрей Суховецкий, на двух площадках в Крыму высадятся порядка 2,5 тыс. десантников для выполнения учебных боевых задач. "Будет осуществлено десантирование, захват полевого аэродрома, уничтожение незаконных вооруженных формирований и обеспечение десантирования посадочным способом главных сил дивизии", - отметил он.

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2 комментария
№1
10.07.2019 14:52
Вы заголовок читали?
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№2
10.07.2019 15:24
Исправьте заголовок, а то десантура еще не прыгнула, а уже страшно за них.
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