Становление "Армии"

Военный эксперт Антон Лавров — о главных новинках оборонной промышленности, представленных на прошедшем форуме

Подмосковный форум "Армия" выглядит уже давно привычным явлением в парке "Патриот". Прошедшие годы позволили наблюдать весь путь "возмужания" множества новых вооружений, от прототипов на закрытом показе до опробованных в реальных боях образцов на публичной площадке, а затем и до крупных заключенных контрактов.

Все новинки и контракты нынешнего года перечислить невозможно. Но особенно приятной неожиданностью стали крупные закупки самой современной авиатехники. Еще недавно высказывались сомнения, что в обозримом будущем начнутся серьезные поставки Су-57 для ВКС. Контракт сразу на 76 новейших многоцелевых истребителей снял все вопросы.

Поступит в армейскую авиацию и еще более крупная партия из 98 вертолетов Ми-28МН — модели, доработанной по итогам применения в Сирии. Вертолет, как и его давний друг-соперник от "Камова", обзавелся "длинной рукой" из мощного ПТРК "Хризантема-В". Ка-52 тоже проходит модернизацию, и ожидается, что о закупке столь же крупной их партии объявят уже в следующем году.

Особое внимание в этот раз вызвали новинки ПВО. Конечно, каждый год по новому комплексу создавать невозможно. Но новостей хватило. Особенно много их было о комплексах средней дальности. Они закрывают всё более важную нишу между армейским ПВО малой дальности и дальнобойными ЗРК класса С-300 и выше.

Уже поступающий в наши войска "Бук-М3" в своей предназначенной на экспорт ипостаси получил непривычное название "Викинг". На "Армии" в этом году был представлен его вариант с шестью ракетами на боевой машине. Он выглядит не так грозно, как вариант пусковой установки с 12 ракетами, зато способен действовать самостоятельно и поражать самолеты на любых доступных им высотах.

Несколько изменилась и представленная пусковая на С-350 "Витязь", который наконец-то обрел финальный облик и готовится к поступлению в войска. Впервые публично показан "Панцирь-СМ". Ну и дополнил череду новинок арктический вариант ЗРК "Тор-М2 ДТ".

Долгое время зенитные пушки находились "в загоне". Но в этом году 57-мм зенитную артиллерийскую установку "Деривация-ПВО" поставили в один ряд с "Арматой", "Бумерангом" и другими образцами перспективной бронетехники, которые будут определять будущий облик Сухопутных войск.

Вторую жизнь старая советская зенитная пушка получит после завершения разработки для нее новых снарядов. Увеличенный калибр по сравнению с обычными сейчас зенитками калибра 30 и 23 мм позволяет реализовать очень интересные технические решения. Самым очевидным будет добавление в боекомплект снарядов с программируемым подрывом на траектории.

Эффективность таких боеприпасов в более крупном калибре давно проверена. Но подлинным прорывом должны стать корректируемые снаряды. Против малоразмерных не скоростных целей, таких как малые дроны, они будут особенно эффективны. При всей своей сложности управляемый снаряд должен оказаться заметно дешевле, чем даже простейшие зенитные ракеты. Именно для обнаружения беспилотников отлично подходит и современный оптико-электронный прицел белорусского производства, которым оснащена установка.

Артиллерийские зенитки из-за малой дальности должны действовать непосредственно в передовых порядках войск. "Деривация", построенная на хорошо бронированной платформе БМП-3 и оборудованная современной динамической защитой, ясно намекает на такое предназначение. И тут для ее 57-мм скорострельной пушки открывается дополнительная ниша. Она способна будет поражать и наземные цели. В Сирии 57-мм зенитку С-60 часто используют в качестве импровизированного оружия поддержки в боях за населенные пункты. Оснащенная высокоэффективной оптикой "Деривация" тоже может поработать в этой роли, выявляя и прицельно подавляя огневые точки, включая расчеты ПТРК.

Разрабатывается для нее и бронебойный подкалиберный снаряд, которым "Деривация" может поражать все типы современной бронетехники, кроме основных боевых танков. Недаром с использованием этой же пушки разработан и боевой модуль для наземной бронетехники АУ-220М, который может быть использован на линейке перспективных БТР и БМП.

Но не ПВО едиными. Традиционно одна из самых интересных экспозиций на "Армии" — у инженерных войск. Про них говорится не особенно часто, что их важности не отменяет. Достаточно вспомнить, чем занимались они в Сирии — разминировали Пальмиру и Алеппо, наводили мосты через Евфрат под минометными обстрелами и бомбежками с беспилотников запрещенного ИГ.

В нашей армии военные инженеры — одни из драйверов инноваций. Достаточно вспомнить, что они первыми взяли на вооружение тяжелые робототехнические комплексы. В показательной программе форума были представлены саперы в пассивных экзоскелетах. Эти новинки не только демонстрируются на выставках и парадах, но и реально использовались в боевых действиях. В этом году инженеры продемонстрировали интересное семейство из колесных и гусеничных минных заградителей, способных в автоматизированном режиме быстро и дистанционно устанавливать минные поля.

Впервые поднявшийся в воздух в этом году тяжелый беспилотный "Охотник" был представлен в публичной экспозиции только маленьким макетом. Зато на нем можно было разглядеть вблизи небольшой многоцелевой "Корсар", знакомый всем по прошлогоднему параду Победы. Представленный вариант сменной нагрузки был закрыт обтекателем, но, скорее всего, под ним скрывался радар. Такой БЛА будет прекрасным дополнением к нашему уже многочисленному флоту беспилотников оптической разведки. Он сможет вести наблюдение в любую погоду и время суток, обнаруживая не только наземные объекты, но и воздушные.

За рубежом много шума наделал представленный на выставке прототип "беспилотника-совы". Но если забыть о форме, по своим характеристикам он ничем особо не выделяется на фоне других малых аппаратов своего класса. На этом фоне остался незамеченным факт, что, судя по серийным номерам представленных БЛА "Орлан-10", их выпуск уже перевалил за полторы тысячи планеров. Именно они вместе с более легкими "Элеронами" составляют подавляющее большинство из уже более чем 2 тыс. беспилотников Министерства обороны.

Кроме стендов крупных, хорошо известных корпораций и предприятий, "Армия" дает редкую возможность познакомиться с разработками научных институтов Министерства обороны и даже его научных рот. Они очень разнятся по своему уровню и амбициозности, но попадаются и действительно интересные проекты от молодых ученых. Так, экспонировался комплекс "Стая-93", позволяющий автоматизированно управлять группой из множества малых БЛА-конвертопланов. Полезной и очень востребованной разработкой выглядит нейронная сеть, натренированная на автоматическое распознавание и классификацию военной техники на спутниковых и аэрофотоснимках.

А ведь научная программа форума далеко не ограничивается стендами в экспозиции. Параллельно непрерывным потоком шли конференции и круглые столы, собирающие вместе представителей науки, промышленности и армии со всей страны.

На пятом году своего существования форум разросся настолько, что посмотреть всё интересное и новое да еще принять участие в научной программе даже за два-три дня становится непросто. Вообще нет лучшего способа почувствовать масштабы компетенций и разнообразие решаемых задач российской оборонки, чем посещение очередной ежегодной "Армии".

Автор — военный эксперт

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