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10.07.2019
Военное обозрение

Показан БРК "Бал", "пересаженный" с белорусского шасси на "КамАЗ"

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В сети появилась информация о технологическом решении, реализованном на Калужском приборостроительном заводе. Речь идёт о заводе АО "НПП Тайфун", который занимается созданием радиоэлектронных комплексов нового поколения, используемых в ВМФ. Также на заводе занимаются решениями в плане береговых комплексов.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Сообщается о том, что на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге (10-14 июля) будет представлен комплекс обнаружения воздушных (надводных) целей "Монолит-Б" и пусковая установка с противокорабельными ракетами на шасси в виде "КамАЗа".

Решили пересаживать на "КамАЗы"?

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

С момента постановки на вооружение ВС РФ береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" в качестве шасси для них использовался белорусский тягач МЗКТ-7930.

При этом в сети обсуждается вопрос, насколько оправданным можно считать выбор платформы в виде автомобиля "КамАЗ" для ПКР серии Х-35.

Также на форуме в Северной столице планируется показ морских донных мин МДМ (варианты МДМ-1 и МДМ-3) с программируемыми возможностями по различным целям.

Помимо всего прочего в экспозиции появится продукция концерна "Морское подводное оружие – Гидроприбор". Так, это будет универсальная электрическая торпеда ТЭ-2 с самонаведением. Она предназначена для поражения как субмарин на любых доступных тем глубинах погружения, так и крупнотоннажных надводных кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Бал РК
Монолит-Б
Х-35
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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