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10.07.2019
Военное обозрение

В ВВС Индии заинтересовались российским УБС Як-130

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В ближайшее время Россию посетит главком ВВС Индии главный маршал авиации Бирендер Сингх Дханоа. Как сообщает индийская пресса, основная цель маршала состоит в обсуждении вопроса о возможном контракте на приобретение средств авиации для нужд военно-воздушных сил Индии.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что Индия уже около двух лет пытается выбрать истребитель, который будет закупать для своих ВВС. В Нью-Дели собираются купить более сотни истребителей различного типа. В списке "претендентов", как известно, российские Су-35 и МиГ-35.

Теперь выясняется, что командование ВВС Индии высказало заинтересованность и в учебно-боевых самолётах Як-130. Утверждается, что в кабине Як-130 в воздух может подняться и маршал Дханоа.

Индийские СМИ отмечают, что интерес к российским УБС Як-130 в ВВС Индии возник в связи с тем, что после внесения ряда доработок самолёт приобрёл высокую надёжность и способен дать возможность обучаться пилотированию самых разных средств авиации. В индийской прессе пишут о том, что с помощью Як-130 можно обучаться пилотированию истребителей и 4-го и 5-го поколений (Су-57).

Нужно добавить, что ранее стало известно о контракте с Россией на 21 истребитель МиГ-29.

Индийские СМИ:

Ранее для ВВС Индии приобрели свыше 30 истребителей Rafale французского производства. Но без расширения программы такого числа будет недостаточно для пополнения истощённых эскадрилий.

Для справки: на данный момент Россия экспортирует УБС Як-130 в Алжир, Лаос, Бангладеш, Мьянму и Белоруссию. Заинтересованность в покупке Як-130 высказывает также Монголия.

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Страны
Алжир
Бангладеш
Белоруссия
Индия
Лаос
Монголия
Мьянма
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
Су-35
Як-130
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