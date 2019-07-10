"Грач" собирается в разведку

Арзамасский беспилотник будут делать только из отечественных комплектующих

Верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу ознакомились с комплексом радиоразведки на базе БЛА ВТ "Грач" производства АО "АПЗ". Перспективная разработка получила диплом I степени за лучшую инновационную разработку международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Армия-2019" для Арзамасского приборостроительного завода сталаеще одним шагом на пути к созданию принципиально нового для предприятия изделия. Ровно год назад на форуме широкой общественности была представлена разработка арзамасских приборостроителей – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа (БЛА ВТ) "Грач". Дистанционно управляемый вертолет привлек внимание министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда глава военного ведомства поставил задачу – к "Армии-2019" представить макетный образец, прошедший летные испытания. В этом году АПЗ показывал беспилотник уже на собственном стенде. Рядом была развернута экспозиция Военно-воздушной академии с комплексом радиоразведки на базе того же "Грача", но с видоизмененным корпусом.

Беспилотник "Грач" – совместная разработка АПЗ, Военно-воздушной академии (ВВА), Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ). К работе, которая ведется более года, был подключен и Московский авиационый институт (МАИ).

"В первый день работы "Армии-2019" Сергею Шойгу показали макет беспилотника, прошедшего испытания и получившего положительное заключение военно-технического эксперимента, – рассказал "Военно-промышленному курьеру" генеральный директор АО "АПЗ" Олег Лавричев. – Затем по личному указанию Шойгу стенд с беспилотником стал одной из первых точек на маршруте президента во время посещения форума Владимиром Путиным. Теперь мы надеемся, что ознакомившись с нашей инициативной разработкой, глава государства даст указание структурам Минобороны, и нас поддержат заказом на ОКР, который позволит доработать "Грача" в соответствии с техническим заданием военных, касающимся обеспечения всех задач военно-технической разведки и устойчивой радиосвязи. Наша задача – получить аппарат, полностью состоящий из отечественных комплектующих. К сожалению, в России пока не производится двигатель внутреннего сгорания с теми показателями мощности, которые обеспечивают нам все необходимые тактико-технические характеристики для носителя с грузом до 40 килограммов. Сейчас "Грач" летает с двигателем импортного производства. После открытия ОКР мы будем решать эту проблему совместно с отечественными предприятиями, у которых есть опыт и потенциал для создания таких деталей".

Комплекс разведки на базе дистанционно управляемого вертолета призван заменить уже устаревшие методы ведения радиоразведки. "Данная разработка позволяет из одной точки пространства находить координаты источников радиоизлучений и определять их местоположение. Также уникальной особенностью является система локальной радионавигации, – объясняет старший научный сотрудник ВВА капитан Константин Титов. – Например, сегодня требуется развернуть две станции радиоразведки и, так сказать, дореволюционным методом определить координаты источников радиоизлучения. Наша разработка позволяет, подняв вертолет на высоту три-четыре километра, определить источники радиоизлучений. Таким образом, наряд сил и средств снижается в два раза".

У экспозиции Арзамасского приборостроительного завода за несколько дней прошли многочисленные совещания "на ногах" представителей предприятий общей кооперации производства БЛА. Здесь же состоялись встречи с потенциальными партнерами, специализирующимися на производстве отдельных комплектующих изделий.

Артем Канашкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года