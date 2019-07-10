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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

Дважды Герои

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Источник изображения: Фото: news.yandex.ru

14 подводников погибли, отстаивая не только уникальный корабль

Не хочу вдаваться в детали трагедии в Баренцевом море, вокруг которой уже завязался клубок интриг с подключением "диванных" экспертов. Остановлюсь на сути подвига 14 подводников, которые и до гибели составляли гордость флота, о чем даже несведущему человеку говорят их награды.

Все павшие моряки – дважды Герои. Они до конца исполнили свой служебный долг в смертельно опасных для жизни условиях. Оказавшись перед ликом смерти, "пересмотрели" ее, а возможность "отвести взгляд", спасти жизнь была. И не только теоретически.

Как стало известно, один из Героев – капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев во время начавшегося пожара спас гражданского специалиста, который не давал присягу, а значит, не был обязан ценой жизни предотвратить катастрофу и гибель уникального судна. Офицер вывел его из аварийного отсека и, вернувшись назад, наглухо задраил люк изнутри, чтобы огонь не распространялся по аппарату дальше. И это притом что дома его ждали беременная супруга и маленький ребенок. Какие нужно иметь самообладание и волю! Но это был осознанный выбор, подсказанный не только уставами, но и сердцем настоящего человека и русского офицера.

“ Это был осознанный выбор, подсказанный не только уставами, но и сердцем настоящего человека и русского офицера ”

Несмотря на, безусловно, трагические, мрачные тона, ЧП в Баренцевом море приобретает светлые оттенки и несколько иной смысл. Объясню почему. В потоке сыплющихся на наши головы, как из дырявого мешка, новостей и новостишек о задержании то тут, то там оборотней в погонах, казнокрадов и коррупционеров почти из всех силовых ведомств (в том числе обязанных бороться с этими позорными явлениями) берет оторопь и уныние. Неужели в нашей армии, МВД, ФСБ, Росгвардии (далее везде) все настолько плохо, что среди офицеров России уже не осталось людей чести и долга, тех, кто "заточен" на самопожертвование – ключевое для профессии понятие?!

Опровергнуть это утверждение на бумаге, чем должны по большому счету день и ночь заниматься уполномоченные на то политические органы и ведомственные пресс-службы, – одно, а доказать готовность к самопожертвованию ценой жизни – совсем другое. 14 подводников, удостоенных президентским указом самых почетных государственных наград, совершили двойной подвиг. Они спасли не только уникальный аппарат и жизни гражданского персонала, но и честь русского офицера! Так дорого она нынче стоит! Пусть хоть на минуту задумаются об этом те оборотни в погонах с липкими руками и бегающими глазками, готовые, кажется, ради наживы продать не только честь с мундиром в придачу, но и Родину. Про таких в Евангелии сказано коротко и ясно: "Их бог чрево и слава их в сраме".


Роман Илющенко, подполковник запаса, участник боевых действий

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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