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10.07.2019
ТАСС

Иностранные астронавты готовы тренироваться в Крыму перед полетами

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Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров
Японский астронавт Норисигэ Канаи и российский космонавт Антон Шкаплеров.
Источник изображения: © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV / POOL

Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил,что главный фактор, от которого зависит проведение этих тренировок, - наличие специального судна

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Иностранным астронавтам было бы интересно посетить Севастополь и провести в Крыму тренировки по приводнению, как это было до 2014 года, сообщил ТАСС российский космонавт, уроженец Севастополя Антон Шкаплеров.

"Раньше мы здесь [в Севастополе] международными экипажами проходили тренировки по морскому выживанию на случай приводнения. Мы считаем, что космос вне политики, продолжаем летать и работать в составе международных экипажей. И все мои коллеги спокойно относятся к тому, что я из Крыма, из Севастополя, что тут живут мои родители, мои друзья, моя родня. Поэтому ничего страшного не видят, если приедут сюда, они не против", - рассказал Шкаплеров.

Он выразил надежду, что в скором времени учения в Севастополе возобновятся. "Многие [иностранные астронавты], кто тут не был, наслышаны о нашем прекрасном городе, о Крыме, о его красоте и гостеприимстве. Поэтому, действительно, будут с удовольствием приезжать, тренироваться, ходить на экскурсии, пить наше крымское вино", - отметил космонавт.

По его словам, главный фактор, от которого зависит проведение этих тренировок, - наличие специального судна. "Это судно сейчас находится в Новороссийске, и если Черноморский флот сможет нам помочь в организации тренировок, то все остальные аспекты [для возобновления учений в Севастополе] есть", - уверен Шкаплеров.

Собеседник добавил, что в этом году тренировки по приводнению космических экипажей запланированы в районе Сочи.

Космонавт РФ, Герой России Антон Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году, его родные и сейчас живут в городе. Участвовал в трех космических экспедициях, во время одного из полетов Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили самый длительный среди россиян выход в открытый космос - 8 часов 13 минут.

Воссоединение с РФ

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма окончательно закрыт.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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