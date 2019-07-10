С-350 – мобильный калибр

Зачем российским Воздушно-космическим силам "гоночная" зенитная система

"Витязь" весьма неожиданно появился в российском медиапространстве. Впервые систему С-350 открыто представили в 2013 году на Московском авиационно-космическом салоне. Правда, было понятно, что это не действующая ЗРС, а скорее макет в натуральную величину. После МАКСа С-350 опять ушла в тень.

Только нынешней весной новинку показали Владимиру Путину в ходе его визита в 929-й государственный летно-исследовательский центр. "Витязь" был представлен на форуме "Армия-2019". В конце прошлого года прошла информация о завершении испытаний ЗРС и скором начале ее поставки в войска. В настоящее время уже известно, что первые комплекты С-350 поступят в Военную академию воздушно-космической обороны им. маршала Г. К. Жукова. А первой воинской частью, которую перевооружат на "Витязи", скорее всего станет 25-я зенитно-ракетная бригада, дислоцированная в Абакане.

Официально С-350 "Витязь" представляет собой замену зенитно-ракетных систем С-300. От "трехсотки" новинка отличается большим боекомплектом (12 ракет против четырех на С-300) и уникальной маневренностью. Все машины системы устанавливаются на высокопроходимые шасси "Вощина", разработанные и выпускаемые Брянским автомобильным заводом. Благодаря им С-350 может совершать марши по пересеченной местности на десятки километров.

Эшелоны экспертов и опыт "Хмеймим"

Резонный вопрос: для чего Воздушно-космическим силам России "Витязь"? Ведь неоднократно утверждалось, что на замену С-300 идут более современные зенитные ракетные системы С-400. "Четырехсотки" уже успели вытеснить из арсеналов ВКС России не только старые модели С-300ПМУ-1, но и более современные С-300ПМУ-2 "Фаворит". Ежегодно Воздушно-космические силы получают несколько полковых и дивизионных комплектов С-400.

“ Противнику будет очень сложно отследить и просчитать перемещение "Витязей" ”

Скорость перевооружения на них поражает воображение. Как пример можно привести 31-ю дивизию ПВО, которая дислоцируется в Крыму. Ее формирование началось еще в 2014-м. На тот момент "главным калибром" дивизии были С-300ПМ. Но уже в конце прошлого года она была полностью перевооружена на С-400.

Если сравнивать возможности С-350 и С-400, то последняя серьезно (особенно после принятия на вооружение дальнобойной ракеты 40Н6) выигрывает по дальности поражения целей. Но при этом уступает "Витязю" в боекомплекте и подвижности.

Эксперты уже поспешили сказать, что С-350 станет важным элементом эшелонированной системы ПВО, которая сейчас выстраивается Воздушно-космическими силами России. Дальний рубеж перехвата – системы С-500, затем С-400, а уже ближнюю ПВО объектов обеспечивают С-350 и ЗРПК "Панцирь".

Но как показывает опыт обороны авиабазы "Хмеймим" от воздушных средств нападения, в этой сложной схеме можно вполне обойтись без С-350 ("Панцирь" на всякий случай"). Сочетание С-400 и ЗРПК "Панцирь" обеспечивает поражение целей на дальности от 400 километров до нескольких сот метров.

Колесами и ракетами

Ответ на вопрос, какие задачи будет решать С-350, можно найти, если разобраться, в какие части новинка будет поступать. Как уже было сказано, первым боевым соединением, которое должно получить "Витязи", станет 25-я зенитно-ракетная бригада. Это уникальная воинская часть. Ее задача – защищать объекты на территории нескольких субъектов Российской Федерации, в частности Красноярского края и Хакасии. По тревоге дивизионы бригады выдвигаются в заданные районы и начинают их прикрывать. При огромной площади Западной и Восточной Сибири не все можно защитить современными С-400. В настоящее время на вооружении стоят С-300ПМУ-1. Перевооружение 25-й бригады на "Витязи" вполне оправданно. Слабая дорожная инфраструктура Сибири не помешает С-350 вовремя выдвинуться в заданные районы. А для С-400 такие марши весьма проблематичны.

Быстро и решительно

Фактически мы видим возвращение к идеям построения противовоздушной обороны Советского Союза, предложенным еще в 80-х годах. А именно – к созданию мобильных сил. Правда, сейчас эта концепция реализуется на качественно новом уровне. Попробуем разобраться, какой будет новая система противовоздушной обороны.

В настоящее время в составе Воздушно-космических сил есть только одна зенитно-ракетная бригада. Имеет ли смысл формировать другие, к тому же оснащенные С-350 "Витязь"? Да. Бригады станут мобильным резервом командующего армией ВВС и ПВО.

Фото: 24ri.ru

Речь идет не только о прикрытии различных объектов. Дивизионы новых мобильных бригад можно использовать и для проведения так называемых засад. Выдвинуть к коридорам пролета авиации противника, а также его крылатых ракет. Другая задача мобильных дивизионов С-350 – борьба с баллистическими и аэробаллистическими ракетами. За счет высокой маневренности, а главное – проходимости дивизионы "Витязей" можно развернуть в самых неожиданных местах. И поэтому для противника их появление станет неприятным сюрпризом.

Одна из проблем мобильной дивизии ПВО, которая сформирована в России в начале 90-х, заключалась в том, что ее техника была привязана к дорогам. Хотя системы С-300 и отличались подвижностью, на пересеченной местности их машины не могли так же быстро перемещаться, как по дорогам. Поэтому удар противника по мостам и развязкам способен остановить передислокацию полков и дивизионов.

У "Витязей" нет таких проблем. За счет шасси на базе тягачей "Вощина" С-350 могут легко двигаться по бездорожью. Поэтому отследить и просчитать их перемещение для противника будет весьма сложно.

Второй элемент мобильных сил – зенитные полки, оснащенные ЗРПК "Панцирь". Скорее всего они будут действовать отдельно от мобильных зрбр. Задача полков – непосредственное прикрытие объектов от КР и беспилотников вероятного противника. Также дивизионы и батареи полков можно размещать на ракетоопасных направлениях, то есть в коридорах, где с большой долей вероятности будут пролетать КР. Пока Минобороны не озвучило планы по формированию новых мобильных частей и соединений ПВО. Но можно предположить, что в состав каждой армии ВВС и ПВО войдет по одной мобильной бригаде и мобильному полку.

Только импровизация

Важно понимать, что новая российская система ПВО не имеет четкого эшелонирования, как часто пытаются указать эксперты. Она будет максимально гибкой и заточенной под оперативную обстановку. Опыт современных войн и конфликтов показывает, что сейчас вероятный противник – США и НАТО – не придерживается шаблонов в организации авиационных ударов. Штабы вооруженных сил западных стран стремятся максимально реализовать главные преимущества авиации – подвижность и оперативность, а также скорость атаки. При этом могут поражаться отдельные объекты и одновременно наноситься удары на всю глубину.

Выстроить классическую эшелонированную ПВО на угрожаемом направлении не всегда возможно. Командованию армий ВВС и ПВО придется импровизировать. И мобильные части и соединения станут важным инструментом в этой игре.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года