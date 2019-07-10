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10.07.2019
Интерфакс-АВН

Арабская коалиция перехватила беспилотник, направленный хуситами в сторону Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия
Саудовская Аравия.
Источник изображения: gazeta.ru

Дубай. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в понедельник вечером перехватила и уничтожила беспилотник, запущенный хуситами в сторону королевства, сообщает Saudi Press Agency со ссылкой на представителя коалиции полковника Турки аль-Малики

По словам аль-Малики, беспилотник был направлен на "гражданские объекты" и "гражданских лиц", но не достиг цели.

В свою очередь, подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что беспилотники были направлены на региональный аэропорт и электростанцию в саудовском городе Абхе.

На прошлой неделе во время обстрела аэропорта в Абхе пострадали девять человек.

В конце июня атака йеменских мятежников на аэропорт Абхи унесла жизнь одного человека, 21 получил ранения.

Хуситы активизировали запуск беспилотников в сторону Саудовской Аравии на фоне многолетней войны королевства в Йемене.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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