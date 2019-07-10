Галерея высокоточной стрельбы

Лучшее в мире оружие получило идеальную площадку для апробации

Бешеной популярностью на форуме "Армия-2019" пользовалась экспозиция стрелково-гранатометного вооружения НПО "Высокоточные комплексы", где была организована демонстрация изделий тульских оружейников. Рассказывает главный специалист по рекламно-выставочной деятельности АО "НПО "Высокоточные комплексы" Роман Кузменко.

Вы наверняка не раз посещали наши стрельбовые центры на полигоне Алабино, но сегодня мы представляем наш пилотный проект, который реализован совместно с Министерством обороны Российской Федерации. Это совершенно новый стрелковый комплекс, расположенный на территории многофункционального огневого центра парка "Патриот".

Уникальность его в том, что в Московской области нет ничего подобного. Здесь создан участок высокоточной стрельбы на дальние дистанции (более 2 км). Можно работать с любым видом вооружения – стрелковым и гранатометным. Проводить не только соревнования, тренировки, но и научно-практические исследования.

Фото: Олег Фаличев

Здесь стоят как стационарные мишени, так и радиоуправляемые, движущиеся, вплоть до макетов бронетехники, по которым идет работа тяжелым снайперским и гранатометным вооружением. Тут могут испытываться новые образцы оружия и боеприпасов, отрабатываться новые приемы стрельбы. Символично, что открытие уникального Стрелкового центра совпало с юбилейным, пятым форумом "Армия-2019". Будем развивать наш проект. Он может быть востребован для проведения "Армейских игр", военно-патриотического воспитания молодежи.

В разговор включился заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Александр Первязев

Этот уникальный центр дает возможность стрельбы из любого вида оружия. Пока здесь представлена лишь одна галерея, разработанная специально для холдинга "Высокоточные комплексы". Площадка, на которой находимся, позволяет реально испытывать оружие на максимальные дальности, точность стрельбы и по достоинству оценить прекрасную работу специалистов холдинга. Министерство обороны отвело для центра соответствующие площади. В нем оборудовано еще 29 галерей, где можно вести огонь из различных видов стрелкового оружия. Комплекс просто уникален, открывает прекрасные перспективы по взаимодействию с "Высокоточными комплексами" и его предприятиями. Мы рассчитываем, что руководство холдинга поддержит нас в этих начинаниях, совместной подготовке снайперов, проведении соревнований Вооруженных Сил и гражданских общественных организаций, Федерации высокоточной стрельбы. Все это позволит также совершенствовать методику обучения личного состава, которая должна постоянно улучшаться.

Повторю: у холдинга "Высокоточные комплексы" замечательное оружие, хорошие специалисты, а теперь будет еще и прекрасная площадка для его апробации. Несмотря на санкции, холдинг уверенно движется вперед в создании новых уникальных образцов ВВСТ. Если вы не стреляли из высокоточного оружия, то сегодня увидите, как с ним легко работать.

Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года