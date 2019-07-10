За чистую воду

Выбор в пользу надежности…

Научно-техническому и производственному опыту завода "Красный гидропресс" по термическим технологиям опреснения морских вод уже более 60 лет.

Дистилляционные вакуумные опреснительные установки нескольких поколений, различных теплотехнических модификаций поставлялись на судостроительные заводы СССР и России. Танкеры, корабли ВМФ, корабли морского и рыболовного флотов укомплектованы опреснительными установками, изготовленными специалистами "Красного гидропресса". Наземные термические опреснительные комплексы поставлялись в ОАЭ, Кипр и Египет.

В 70–80-е годы прошлого столетия завод производил в год более 200 опреснительных установок. Потребителями установок были практически все судостроительные заводы Советского Союза. Только в 1984-м было изготовлено и поставлено судостроителям 232 опреснительные установки на суда и корабли гражданского и военного флотов 55 различных проектов.

При таких объемах производства на заводе было создано восемь тысяч рабочих мест, в том числе конструкторов – 180, технологов – 320, что позволяло постоянно совершенствовать серийно выпускаемые изделия и вести разработку современных опреснительных комплексов на базе водоопреснительных установок испарительного типа.

В последнее время для АО "Красный гидропресс" объем заказов со стороны отечественного судостроения сократился до четырех-пяти установок в среднем за год.

Причина – закупки опреснительных установок опреснения морской воды у зарубежных производителей технологий обратного осмоса.

На сегодня существуют несколько методов опреснения морской воды, такие как дистилляция методом термического испарения, обратный осмос, ионизация и электродиализ, которые используются в промышленных масштабах.

Водоопреснительные установки испарительного типа (оборудование АО "Красный гидропресс") состоят из аппаратов, где происходит нагревание воды, которая испаряется, затем пар конденсируется в виде пресной воды.

Иностранные поставщики оснащают отечественный флот установками, работающими по технологии обратного осмоса, в которых морская вода прокачивается под давлением через полунепроницаемые мембраны.

Главное отличие комплексов АО "Красный гидропресс" от установок зарубежного производства – это:

отсутствие сменных картриджей-мембран, которые по мере утраты заданных характеристик проницаемости в результате загрязнения требуют замены, то есть покупки у зарубежной компании – владельца ноу-хау и технических решений;

отсутствие влияния степени загрязнения исходной воды на способности комплекса опреснения выполнить свое предназначение;

использование (утилизация) избыточного тепла водяной системы охлаждения главных двигателей корабля;

высокое качество воды;

отсутствие отходов, требующих утилизации;

удаление из воды растворенных газов.

Опыт применения на отечественных судах зарубежных систем опреснения, работающих на принципе обратного осмоса, показал уязвимость данных систем к уровню загрязнения морской воды (особенно в водах Балтийского моря и южных морей), что приводит к выходу из строя штатных картриджей полунепроницаемых мембран и необходимости брать на борт дополнительные запасы сменных картриджей – мембран (порой в ущерб другим позициям материального обеспечения судна).

В то же время есть еще один веский аргумент.

На сегодня существует риск зависимости кораблей подводного и надводного плавания ВМФ РФ, равно как и гражданских судов, оснащенных системами опреснения морской воды по технологии обратного осмоса, от закупок ключевых компонентов данных технических комплексов у поставщиков из стран – членов НАТО (США, Германия, Испания, Франция), лидеров антироссийской риторики.

Соответственно в случае принятия решения о прекращении поставок ключевых расходных материалов со стороны стран – владельцев технологий обратного осмоса российские суда потеряют возможность опреснения морской воды во время нахождения в походе с очевидными последствиями.

В то же время со стороны иностранных заказчиков был и есть интерес к опреснительным установкам АО "Красный гидропресс" как при включении в новые проекты кораблей, так и при ремонте существующих систем водоподготовки на действующих кораблях.

Иностранным покупателем делается выбор в пользу надежности, возможности продления срока службы оборудования и отсутствия затрат на расходные материалы при эксплуатации.

АО "Красный гидропресс" на данный момент является единственным в России изготовителем судовых опреснительных установок термического (испарительного) типа.

Увеличение объемов закупки отечественных опреснительных установок и соответственно финансирование работ по их модернизации окажут реальную поддержку отечественному производителю и позволят создать оборудование для опреснения морской воды с технико-экономическими характеристиками мирового уровня и снять риски оставить российские суда в портах приписки в случае распространения санкций на данный вид оборудования.

Завод также зарекомендовал себя в судостроительной отрасли как надежный производитель фильтров для гидравлических систем корабля, выпуская их более 60 лет.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года