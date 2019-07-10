ГШ-18 – самый легкий в мире боевой пистолет

Проверено в горячих точках

Есть уже модернизированные винтовка снайперская специальная "Вал" (ВСС) и автомат специальный "Винторез" (АС). В чем их отличие от и без того замечательных исходных образцов?

Это прежде всего повышенный ресурс ствола (в два раза). Кроме того, данные изделия имеют дополнительные планки Пикатинни, которые предназначены для различных "обвесов": тактических фонарей, целеуказателей, современных приборов ночного и оптического видения. Установлен приклад, который позволяет регулировать его по длине и высоте щеки в зависимости от индивидуальных физических данных бойца.

Не менее важно, что оба модернизированных образца недавно пошли в серийное производство, начали поступать в войска. А с появлением гражданского патрона (9х39) Тульский оружейный завод изготовил на базе снайперской винтовки еще и карабин охотничий самозарядный (КО ВСС). По своим характеристикам и внешнему виду он почти не отличается от винтовки военного предназначения. Но покупка его возможна только при наличии лицензии, поскольку это нарезное оружие.

Вашему вниманию предлагается линейка образцов разработки филиала КБП ЦКИБ СОО. В частности, автоматический гранатометный комплекс АГС-30. Это самый легкий образец гранатомета в своем сегменте, который весит всего около 17 килограммов. Его предшественник – АГС-17 имеет вес более 30 килограммов. Работает различными типами боеприпасов. Имеет специальную гранату ГПД-30 нашей разработки. Дальность огня – до 2100 метров. Выстрелы типа ВОГ-30, ВОГ-30М работают на дальности 1700 метров. Очень хорошо себя показал в горячих точках.

Еще один образец – гранатомет ГМ-94. Востребован спецподразделениями. Очень компактный, со складным прикладом. Имеет порядка десяти спецбоеприпасов. В том числе термобарический, осколочно-фугасный, световой, шумовой и другие. Прицельная дальность – до 300 метров. Если боеприпас попадает в закрытое помещение, выживших там уже не остается. Аналогов за рубежом нет.

Следующий образец – уникальная винтовка снайперская ОСВ-96. Чем она хороша? Калибр – 12,7 миллиметра. Прицельный огонь – до 1800 метров. Самозарядная, в комплекте пять патронов. Очень компактная. Патрон собственной разработки. Оптика также российская.

Еще один экземпляр, о котором хотелось бы рассказать, – уникальный штурмовой комплекс ШАК-12. Принят на вооружение в наших спецподразделениях. Калибр – 12,7 миллиметра. В нем могут использоваться три вида боеприпасов:

дозвуковой, беспламенный и бесшумный;

сверхзвуковой;

бронебойный, дальность огня – до 300 метров.

Удивителен по своей конструкции и АДС – автомат двусредный. Фактически это стрелково-гранатометный комплекс, так как имеет в составе интегрированный гранатомет калибра 40 миллиметров. Стреляет сухопутными боеприпасами (5,45 мм) и подводными. В один магазин можно снаряжать и штатные, и спецбоеприпасы. Аналогов в мире также нет. В настоящий момент есть заказы на АДС, завод приступил к изготовлению серийной партии.

Очень интересен пистолет-пулемет ПП-2000. Он выпускается уже серийно. Патрон 9х19 миллиметров. Может работать с тремя видами боеприпасов – люгер, 7Н21 и 7Н31. Последние с бронебойной пулей. 7Н31 на дальности 10 метров пробивает металлическую пластину толщиной восемь миллиметров. Работает очень мягко, почти без отдачи, снабжается коллиматором.

В заключение пару слов о пистолете ГШ-18. Он хорош тем, что ведет огонь теми же типами боеприпасов, что и ПП-2000. А самое удивительное – является, внимание, самым легким в мире (!) боевым пистолетом. Без магазина весит всего 500 граммов. С магазином на 18 патронов – менее 600 граммов. ГШ-18 идет на смену знаменитому, но уже устаревшему пистолету Макарова.

Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года