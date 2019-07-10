"Спрут" хорош в высокогорье

Мощь, мобильность, защита

Особый раздел экспозиции на "Армии-2019" АО "НПО "Высокоточные комплексы" посвятило бронетехнике, о которой нельзя не упомянуть. Тем более что главное в представленных машинах было не в шасси или толщине брони, а в уникальных системах поражения. Коротко о некоторых изделиях.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К" с противотанковым ракетным комплексом "Корнет-ЭМ". По сравнению с "Тигром", ранее также оснащенным аналогичным комплексом, "Тайфун К-53949" представляет собой более тяжелую машину. Снаряженная масса броневика достигает 14, а полная – 16 тонн. Длина машины – 6760 миллиметров. Ширина – 2550 миллиметров. Высота – 2840 миллиметров. Дорожный просвет – 433 миллиметра. Установлен дизельный шестицилиндровый двигатель мощностью 350 лошадиных сил. Максимальная скорость по шоссе – 105 километров в час. Запас хода – до 850 километров. Вместимость – 10 человек.

“ "Спрут" обладает огневой мощью на уровне танка Т-90МС, способен вести боевые действия в высокогорье, в том числе в жарком тропическом климате ”

"Тайфун-К" обладает мощной броневой защитой. Она выдерживает попадание пуль автомата Калашникова или снайперской винтовки СВД. Заявленная защита от различных мин и фугасов очень высока, бронеавтомобиль способен успешно пережить взрыв шести килограммов тротила под днищем и любым колесом.

Дальнобойный многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" имеет большую дальность (до 10 тыс. м) и отличную бронепробиваемость (1300 мм). Обладает высокой помехозащищенностью и способен одновременно обстреливать сразу две цели.

В боевой машине пехоты БМП-3 с элементами модернизации российским конструкторам и промышленникам удалось соединить превосходную мобильность, высочайшую огневую мощь и надежную защиту. БМП-3 предназначена как для выполнения специальных операций, так и для ведения общевойскового боя. Комплекс вооружения включает 100-мм орудие – пусковую установку ПТУР, 30-мм автоматическую пушку, три 7,62-мм пулемета. Автоматизированная система управления огнем и высокоэффективные боеприпасы помогают закрепить успех. БМП-3 способна вести стрельбу на плаву, днем и ночью, используя все возможности комплекса вооружения и широкую номенклатуру боекомплекта для поражения целей различных типов. Применение системы управления огнем, оснащенной прицелом-прибором наведения-дальномером "Содема" с тепловизионной камерой и автоматом сопровождения цели, позволяет вести стрельбу на больших дальностях и скоростях движения, сокращает время, требуемое для поражения объекта, а также значительно повышает эффективность огня на плаву.

Броневой корпус и башня БМП-3 изготавливаются из алюминиевых сплавов. Наиболее уязвимые места прикрыты разнесенной броней, обеспечивающей уровень баллистической защищенности, отвечающий современным требованиям к машинам данного класса. Машина оснащена системой защиты от оружия массового поражения (ОМП).

Фото: Олег Фаличев

Бронетранспортер БТ-3Ф создан на базе боевой машины пехоты БМП-3, адаптированной к применению в морских условиях, и предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты береговых войск ВМФ и подразделений Сухопутных войск, осуществления огневой поддержки спешившегося десанта во всех условиях боевого применения. В машине имеется возможность разместить до 17 человек – 15 человек десанта и экипаж. БТ-3Ф преодолевает водную поверхность при волнении моря до трех баллов.

Для обеспечения обзора механика-водителя БТР оснащен системой видеонаблюдения с ТВ- и тепловизионными камерами. На крыше установлен дистанционно-управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 миллиметра, теле-тепловизионным прицелом с лазерным дальномером.

Легкий плавающий танк (самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1") – экспортный вариант модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М калибра 125 миллиметров. Предназначен для ведения боевых действий против бронетехники, укрепленных опорных пунктов и живой силы противника подразделениями воздушного и морского десанта, Сухопутных войск. По узлам и деталям ходовой части, а также по моторно-трансмиссионному отделению 2С25М унифицирована с боевой машиной пехоты БМП-3 и с боевой машиной десанта БМД-4М. Модернизация проведена для повышения основных ТТХ и надежности изделия.

ЛПТ "Спрут" десантируется посадочным и парашютным способом с экипажем внутри машины (без дополнительного бронирования), без подготовки преодолевает водные преграды при волнении до трех баллов с одновременным ведением стрельбы из пушки на плаву в секторе ± 30 градусов. Обладает огневой мощью на уровне танка Т-90МС с унификацией по боеприпасам, высокой удельной мощностью и способен вести боевые действия в условиях высокогорья и различных климатических зон, в том числе и в жарком тропическом климате.

Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года