"Кинжал" по-американски

Конкурент российской гиперзвуковой ракеты больше похож на блеф, чем на прорыв

12 июня ВВС США провели первое аэродинамическое испытание (без сброса) перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A ARRW, создаваемой корпорацией "Локхид Мартин" (Lockheed Martin).

Бомбардировщик В-52Н с массогабаритным макетом ракеты ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), частично оснащенной системой управления, на внешней подвеске совершил полет с авиабазы "Эдвардс" (Калифорния). Контракт стоимостью 480 миллионов долларов на разработку ARRW выдан ВВС США корпорации "Локхид Мартин" в августе 2018 года. Работы должны быть завершены к декабрю 2021-го. Если ракета успешно пройдет испытания и будет принята на вооружение, она станет первой БРВЗ (баллистическая ракета "воздух-земля") в американском арсенале. Формально первая в мире БРВЗ – американская Skybolt , но так как она не вышла из стадии тестовых испытаний, первой в мире является российская Х-47 "Кинжал".

Douglas XGAM-87 Skybolt (переименована в AGM-48 в соответствии с системой кодов, принятой в ВС США в 1962 году) – баллистическая ракета "воздух-земля" (ALBM), разработанная в Соединенных Штатах в конце 1950-х. Основная идея проекта – позволить американским стратегическим бомбардировщикам применять оружие, находясь вне пределов действия советской ПВО, на дистанции до 1600 километров от своих целей. Чтобы уложиться в техзадание ракеты стартовой массой 4500 килограммов, нужна была легкая термоядерная боеголовка. Изначально выбранная W47 с ракеты Polaris вполне подходила, но позже взяли другое, более совершенное ЯЗУ – W59 с ракеты Minuteman.

“ Отделяемый гиперзвуковой боевой блок с ракетным двигателем Tactical Boost Glide – скорее всего блеф ”

Великобритания присоединилась к программе Skybolt в 1960 году, намереваясь использовать ракеты на своей бомбардировочной серии V. Она включала Vickers Valiant (первый полет – в 1951-м, введен в эксплуатацию в 1955-м), Avro Vulcan (соответственно 1952/1956) и Handley Page Victor (1952/1958). Пика своего могущества бомбардировочная авиация королевских воздушных сил (RAF) достигла в июне 1964-го, тогда в ее составе было 50 бомбардировщиков Valiant, 70 Vulcan и 39 Victor. Ряд конструктивных решений в W47 привел RAF к сомнению в ее надежности, поэтому они намеревались использовать собственные боеголовки с кодовым именем "Красный Снег". Более тяжелая боеголовка уменьшала дальность ракеты до 970 километров, то есть чтобы нанести ракетный удар по Москве, бомбардировщики должны были пересечь советское побережье. Тестирование ракеты началось в 1962 году, первые пуски состоялись в апреле. Но выявились технические просчеты. Всего произведено пять тестовых пусков, все были аварийными. Только 19 декабря 1962 года состоялся первый успешный полет "Скайболта", но слишком поздно, так как программа была остановлена в тот же день.

В 1960-е Великобритания решила основать все свои стратегические ядерные силы на этих ракетах, и аннулирование привело к серьезному разногласию между Великобританией и США, известному сегодня как "Кризис Skybolt". В конце концов очень удачная ракета UGM-27 Polaris стала могильщиком целого класса ракетного оружия в США и Великобритании. "Лучшее – враг хорошего" – выражение, как нельзя лучше описывающее положение дел с БРВЗ. В СССР этот класс оружия не вышел даже из стадии эскизных проектов.

Конструктивно ARRW представляет собой твердотопливную аэробаллистическую ракету с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой агентства DARPA (Агентство перспективных исследований в области обороны). Характеристики системы засекречены. Неофициально ее боевому блоку TBG приписывается скорость до 20 Махов по оптимистическим оценкам, но более реалистичные цифры – семь-восемь Махов. Предположительно первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте этого года. По некоторым источникам, ракета ARRW планируется в первую очередь в ядерном варианте.

Проект ARRW, которому недавно присвоено обозначение AGM-183A, корнями своими происходит как раз от программы Tactical Boost Glide (TBG). Исследовательские работы по ней начаты в 2014 году DARPA.

Фото: nasa.gov

Минобороны США впервые продемонстрировало несколько фото с испытаний нового изделия, показав внешний вид одного из своих самых перспективных комплексов вооружений. На снимках можно отчетливо видеть массогабаритный макет гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Air Launched Rapid Response Weapon на внешней подвеске стратегического бомбардировщика Boeing B-52H. В хвостовой части ракеты размещен рулевой блок из четырех решетчатых стабилизаторов в сложенном положении. Стартовый вес ракеты – 2250 килограммов, общая длина – 6,4 метра. Бомбардировщик Б-52 Н способен нести до четырех таких ракет на двух подкрыльевых пилонах. Заявленная дальность полета ARRW – 800 километров. Диаметр миделя изделия – 0,97 метра. Этот параметр ключевой, так как ракета создавалась в спешке. Он дает нам понимание, какой конкретно тип двигателя предполагается устанавливать на ракете. С очень большой вероятностью это ТТРД Orion 38 XL. Число 38 в коде означает внешний диаметр миделя ступени в дюймах, второе – его длину. Двигатель хорошо известен в среде инженеров-ракетчиков. Его тяга не секретная информация, она есть во всех справочниках по гражданским РН, предоставляющим услуги по коммерческим запускам спутников, – 3,48 тонны. Время работы – 68 секунд.

Это не первый случай, когда боевая ракета создается из готовых ракетных блоков – твердотопливных РД, ранее примененных на гражданских РН. Один из ярких примеров такой ускоренной разработки – МБР XMGM-134A Midgetman. Двигатели всех трех ступеней Star 46A/B/C разработаны компанией Thiokol Propulsion на базе ТТРД Star 48 от гражданской РН Delta II. В настоящее время двигатели этой серии производятся компанией Orbital ATK, поглотившей Thiokol в 2001 году. И наоборот, часто боевые ракеты являются "донорами" гражданских РН. Taurus XL для первой ступени Castor 120, разработанный компанией Alliant Techsystems, являлся когда-то двигателем первой ступени МБР LGM-118A, более известной как "МХ". Такой способ ускоренной разработки позволял вчетверо сократить время от чертежей до первых тестовых пусков ракеты; три года у XMGM-134A Midgetman и 12 лет у LGM-118A "МХ".

Обычно у ракет такого класса, как AGM-183A, то есть БР с дальностью полета до тысячи километров, забрасываемый вес составляет порядка 10 процентов от стартового, то есть в нашем случае – 500 фунтов (227 кг). В качестве ядерной БЧ у американцев выбор небольшой: использовать либо относительно новое (модернизированное) ЯЗУ W80-4, либо варианты ЯЗУ W-61-3, W-61-4. Впрочем, первое создано на базе устройства W-61-4, и все они имеют одинаковую массу – 290 фунтов (130 кг). Отделяемый гиперзвуковой боевой блок с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG) – скорее всего блеф, так как из оставшейся забрасываемой массы на него остается всего 97 килограммов. Вероятнее всего, ракета AGM-183A – классическая БРВЗ, без изысков, как у Х-47 "Кинжал". Тяги двигателя Orion 38 XL вполне достаточно, чтобы разогнать 500 фунтов полезной нагрузки до скорости 2500–2600 метров в секунду (7,5–8 М), необходимой для достижения дальности 800 километров при старте с воздушной платформы, летящей на высоте 10–12 километров со скоростью 850–900 километров в час.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года