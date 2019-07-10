На стрельбище "Высокоточных комплексов" побывал Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу, повторим, по достоинству оценил все эти и другие виды ВВСТ. А также побывал на стрельбище "Высокоточных комплексов". По итогам визита в Министерстве обороны рассмотрят вопрос о вооружении пистолетом-пулеметом ПП-2000 наших военных летчиков и экипажей бронетехники. В сложных боевых ситуациях это оружие просто незаменимо.

Есть информация и о том, что новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна" поступит в войска в 2022 году.

Под конец самое приятное, этакая вишенка на торте. Гран-при международного военно-технического форума "Армия-2019" присужден научно-производственному объединению "Высокоточные комплексы". Конечно, это и признание выдающихся заслуг, и аванс. Нет сомнения, что коллектив НПО заслужил такую высокую награду и еще не раз оправдает оказанное доверие в будущем.

Заголовок газетной версии – "Итоги форума".

Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года