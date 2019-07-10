Войти
10.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Сосна" поступит в войска в 2022 году

631
0
0

На стрельбище "Высокоточных комплексов" побывал Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу, повторим, по достоинству оценил все эти и другие виды ВВСТ. А также побывал на стрельбище "Высокоточных комплексов". По итогам визита в Министерстве обороны рассмотрят вопрос о вооружении пистолетом-пулеметом ПП-2000 наших военных летчиков и экипажей бронетехники. В сложных боевых ситуациях это оружие просто незаменимо.

Есть информация и о том, что новейший зенитный ракетный комплекс "Сосна" поступит в войска в 2022 году.

Под конец самое приятное, этакая вишенка на торте. Гран-при международного военно-технического форума "Армия-2019" присужден научно-производственному объединению "Высокоточные комплексы". Конечно, это и признание выдающихся заслуг, и аванс. Нет сомнения, что коллектив НПО заслужил такую высокую награду и еще не раз оправдает оказанное доверие в будущем.

Заголовок газетной версии – "Итоги форума".


Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПП-2000
Сосна
Компании
Высокоточные комплексы
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
20.09.2017
Стрельба по-крупному
18.06.2015
Высота и точность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 16:17
  • 1
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500
  • 10.07 15:40
  • 53
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 10.07 15:24
  • 2
Около 2,5 кубанских десантников высадятся в Крыму в рамках учений
  • 10.07 15:10
  • 6
Почему российскому ОПК потребовалось списание 700 миллиардов рублей кредитов
  • 10.07 15:06
  • 2
Юрий Белый: "Сегодня мы занимаем лидирующие позиции на мировом рынке радиолокационных средств"
  • 10.07 15:05
  • 7747
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 14:55
  • 35
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 10.07 14:12
  • 28
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 10.07 13:45
  • 8
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 10.07 13:11
  • 14
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 10.07 12:42
  • 1
В отечественной медицине счет пошел на минуты
  • 10.07 12:30
  • 55
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 10.07 10:55
  • 8
Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
  • 10.07 10:29
  • 1
В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты
  • 10.07 10:01
  • 1
Стали известны характеристики новейшего экраноплана "Чайка"