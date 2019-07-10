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10.07.2019
Военно-промышленный курьер

Гран-при форума "Армия-2019" – у "Высокоточных комплексов"

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Источник изображения: Фото: Олег Фаличев

Оружейный холдинг поделился с "Военно-промышленным курьером" секретами и планами

Главный итог международного научно-технического форума "Армия-2019" – возросший авторитет России на международной арене как передовой в научно-техническом отношении державы, способной производить самое современное оружие и боевую технику, которые не уступают, а чаще превосходят по своим тактико-техническим характеристикам лучшие мировые образцы.

Уже сейчас можно сказать, что форум стал знаменательным событием, имеющим историческое значение для Вооруженных Сил и многих предприятий отечественного ОПК. Существенная деталь: все представленное оружие и боевая техника были собраны из компонентов российских производителей. Что касается детальных итогов, они еще будут подведены на самом высоком уровне, в корпорациях, холдингах, научно-производственных объединениях.

Общее количество гостей и участников перевалило за миллион человек. Форум посетили представители 120 стран.

В дни форума "Армия-2019" Министерство обороны России подписало 46 государственных контрактов с 27 предприятиями ОПК общим объемом более одного триллиона рублей. В результате выполнения этих заказов будут изготовлены и поставлены в Вооруженные Силы образцы перспективного вооружения, военной и специальной техники, производимые, в частности, АО "НПО "Высокоточные комплексы".

Неудивительно, что министр обороны Сергей Шойгу сразу после торжественного открытия форума "Армия-2019" знакомство с выставкой начал именно с экспозиции АО "НПО "Высокоточные комплексы", что говорит об уважении к холдингу, его заслуженном авторитете у наших военных. Первым делом министр обороны оценил новейший ЗРК "Сосна". Сергея Шойгу сопровождал генеральный директор АО "НПО "Высокоточные комплексы" Александр Денисов. А на вопросы ответил главный конструктор зенитного ракетного комплекса "Сосна" Владимир Уклеев. Он, в частности, доложил министру, на каком шасси эффективнее всего размещать ЗРК – на БМП-3 или МТЛБ, как это скажется на его огневых возможностях. Он предназначен для защиты войсковых подразделений на поле боя и на марше, а также военных, промышленных и государственных объектов от средств воздушного нападения и разведки. Эффективно работает в любое время суток, в условиях ограниченной видимости, в том числе при естественных и применяемых противником помехах. Имеет на вооружении малогабаритную высокоэффективную ЗУР "Сосна-Р" в транспортно-пусковом контейнере. Система управления – оптико-электронная, слежение за целью – автоматическое через телевизионный и тепловизионный каналы, наведение ракет – телеориентированное в лазерном луче. В боекомплект входят 12 ЗУР на ПУ и еще 12 ЗУР в боеукладке. Ракеты могут поражать цели на расстоянии до 10 километров и на высоте до пяти километров. Среди них – БЛА, КР, средства ВТО и легкобронированная наземная техника. А самое главное – комплекс не засекается никакими средствами радиотехнической разведки, поскольку не является источником электромагнитного излучения, наведение ракет осуществляется путем телеориентирования в лазерном луче.

После этого министр обороны Сергей Шойгу осмотрел натурные образцы ПАО "Курганмашзавод", представленные на экспозиции АО "НПО "Высокоточные комплексы". В частности, БМП-3, бронетранспортер БТ-3Ф, легкий плавающий танк, самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1" и другие.

В ходе выставки "Военно-промышленному курьеру" удалось переговорить со многими специалистами холдинга, взять у них интервью, узнать мнение о форуме, выпускаемом оружии, а также испытать некоторые его образцы на стрельбище. Но обо всем по порядку.


Подготовил Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 26 (789) за 9 июля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-3
БТ-3Ф
МТ-ЛБ
Сосна
Компании
Высокоточные комплексы
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