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10.07.2019
Военное обозрение

"Теперь мы дикобразы": морпехи США вспоминают иранский захват

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Спустя три года, прошедших с тех пор, как 10 моряков и два катера типа RCB были захвачены иранскими войсками, ВМС США утверждают о полной боевой готовности американских морпехов, которая не позволит тем событиям повториться.

Источник изображения: topwar.ru

Я говорю экипажам, что вы должны выглядеть как дикобраз. Ты не захочешь пинать дикобраза, потому что знаешь, что будут последствия.

- поясняет Деррик Кокс, обучающий моряков службе на Mark VI, который пришел на замену RCB.

С его слов, огневая мощь новых катеров в 2-3 раза превосходит предшественника. Как отмечает Defense News, "Марк VI находится в другой лиге", будучи вооруженным четырьмя дистанционно управляемыми пушками (по два 50-мм орудия MK 50 и 25-мм Mk 38 Mod 2) и двумя крупнокалиберными пулеметами.

Мы продемонстрировали, что можем выдержать перестрелку в течение 45 минут в Mark VI.

- указал Кокс.

Как утверждает обозначенное издание, "инцидент [с Ираном] оказался большим конфузом для ВМС и привел в бешенство высшее руководство".

Одной из наиболее тревожных причин, вызвавших происшествие, было поведение как членов экипажа, позволивших захватить себя, так и лидера рейса, извинявшегося перед иранскими военными на камеру. Считается, что к этому привела полная неготовность морпехов к такому развитию событий. Теперь, как утверждают американские военные, многое изменилось.

Мы тратим значительное количество времени на разговоры о боевом мышлении: понимании того, что контакт с врагом – это правдоподобный сценарий, к которому они должны быть готовы умственно, физически и тактически.

- подчеркивают в ВМС.

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Страны
Иран
США
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