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10.07.2019
Интерфакс-АВН

США продадут Тайваню танки Abrams и ПЗРК Stinger на $2,2 млрд

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона.

Согласно сообщению, госдепартамент США одобрил две потенциальные продажи Тайваню, которые включают 108 танков M1A2T Abrams, а также соответствующее оборудование и около 250 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Стоимость танков оценивается в $2 млрд, а ПЗРК - в $223 млн.

Агентство заявило, что продажа танков служит "национальным, экономическим и интересам безопасности США", при этом "поддерживает продолжающиеся усилия Тайваня по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала".

При этом продажа ПЗРК, как следует из заявления, улучшит безопасность и оборонительный потенциал Тайваня, который агентство назвало "важной силой для политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Ни одна из этих продаж, отмечает агентство, "не изменит основного военного баланса в регионе".

Руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила в марте, что оружие, которое страна запросила у Вашингтона, "значительно улучшит наши наземные и воздушные возможности, укрепит военный дух и покажет миру приверженность США обороне Тайваня".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Тайвань
Продукция
M1 Abrams
Stinger
Персоны
Трамп Дональд
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