Так ли плоха и безнадежна модернизированная БМП-1АМ "Басурманин"?

Модернизированная БМП-1АМ "Басурманин" второй раз демонстрировалось на Международном военно-техническом форуме "Армия".

Что интересно, в отличие от прошлого года, в этом критиковали меньше. Похоже, многие поняли, что ценой относительно небольших затрат армия достаточно быстро получит несколько сотен достаточно современных машин.

По сравнению с базовой версией, у варианта АМ будет серьезно усилена огневая мощь. Так, устаревшая и маломощная 73-мм пушка заменяется 30-мм автоматической пушкой 2А72. Серьезно будет доработан прицел, который станет комбинированным. Появится двухплоскостной стабилизатор и система запуска дымовых гранат.

Новая радиостанция Р-168-25У-2 значительно улучшит качество связи.

Несмотря на то, что БМП потяжелеет до 14 300 кг, благодаря двигателю УТД-20С1 мощностью 300 л.с., она сохранит возможность двигаться со скоростью до 65 км/ч. Запас хода - 550 км.

Единственное, серьезная претензия многих военных экспертов - отсутствие в качестве вооружения на боевом модуле комплекса ПТУР. Имеющийся ПТРК 9К115 "Метис" можно применять только в выносном варианте. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем эта проблема будет решена.