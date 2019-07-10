Истребители "стелс" по бросовой цене: Путин заказал 76 самолетов (Stern, Германия)

Почти десять лет российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией "стелс". И вот объявлена цена — и она оказалась удивительно низкой, пишет "Штерн". Похоже, новый российский истребитель Су-57 станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений. Многие страны уже проявили интерес к новому самолету. А насколько важны такие проекты для России?

Почти десять лет российская оборонная промышленность работает над созданием истребителя с технологией "стелс". Российские средства массовой информации называют экстремально низкую цену на новую машину.

Проект первого российского истребителя с технологией "стелс" с 2010 года находится в фазе испытаний. Разработка продвигалась так медленно, что даже возникли сомнения, поступит ли самолет-невидимка вообще когда-либо на вооружение. Но вот на форуме "Армия-2019" под Москвой министр промышленности Денис Мантуров объявил, что российское правительство заключило с "Объединённой авиастроительной корпорацией" контракт на поставку 76 истребителей "Сухой" Су-57.

Он назвал и сроки: машины должны быть переданы ВВС до 2028 года. Ими предполагается оснастить три эскадрильи. Кроме того, сообщается, что подписаны договоры на поставку новейших систем вооружения для данного самолета.

К 2028 году проект немецко-французского истребителя "стелс" вряд ли продвинется дальше демонстрационной модели. Это означает, что в случае военного конфликта довольно старым немецким "Еврофайтерам" будут противостоять российские машины, превосходящие их в техническом отношении.

Испытания Су-57 - это история успехов и поражений. Взявшись за создание истребителя пятого поколения, Россия вступила на неизведанную территорию: еще никогда страна не производила "стелс"-истребители. Поэтому создатели Су-57 не могли опираться на предыдущие разработки и технологии. Вообще трудно предвидеть, насколько приоритетной технология "стелс" станет для России.

Насколько важны истребители-"невидимки"?

Технология "стелс" не означает, что самолет действительно невидим, просто для обычных радаров он обладает меньшей рефлектирующей способностью. Так как США - абсолютный лидер в этой области, страны-конкуренты, такие как Китай и Россия, постоянно ищут технологии, с помощью которых можно было бы обнаруживать "невидимые" самолеты. И каждые несколько месяцев поступают сообщения о каком-нибудь новом прорыве в создании антистелс-техники.

Возникает дилемма: если эти истребители утратят свои "шапки-невидимки", то производство самолетов с использованием технологии "стелс" вообще станет бессмысленным. Ведь оборудование, необходимое для создания малой радарной тени, негативно сказывается на авионике этих машин.

Поэтому еще в 2018 году Министерство обороны России заявило, что Су-57 не будет производиться серийно. Но контракт на поставку истребителей Су-57 говорит о том, что от этого решения отказались. Предполагается, что в 2019 и 2020 годах ВВС получат еще по два прототипа. Массовое производство начнется только после их тестирования.

Задержка в осуществлении проекта связана с разработкой нового двигателя. Все предыдущие прототипы оснащались модифицированным старым двигателем. Новый двигатель - "Изделие 30" от "Сатурна" - готовится к запуску в серийное производство в 2020 году. Он обладает большей условной тягой, потребляет меньше топлива и комплектуется новым соплом, имеющим функции управления вектором тяги.

Предназначен на экспорт

Решающим фактором для разработки истребителей пятого и затем шестого поколения является намерение России и в дальнейшем повышать объемы военного экспорта. Судя по всему, Кремлю удалось в ходе новых переговоров снизить цену на истребители на 20%. Российская пресса сообщила, что 76 самолетов будут стоить в пересчете на евро всего 2,38 миллиарда, то есть по 31 миллиону евро за один самолет. Если эта цифра соответствует действительности, то новый российский истребитель с технологией "стелс" станет супервыгодным товаром на мировом рынке вооружений.

Такие перспективы, вероятно, и подвигли Кремль все-таки совершить эту покупку, которая так долго откладывалась. Как сообщается, Индия, Иран и Турция уже проявили интерес к новому истребителю.

Гернот Крампер (Gernot Kramper)