Россия поможет создать собственную СПРН, пишут СМИ Китая

Российский лидер Владимир Путин готов поделиться с Китаем одной из своих самых сокровенных "драгоценностей" – системой раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которой в настоящее время обладают только Соединенные Штаты и РФ. Об этом сообщает китайское издание Sohu, ссылаясь на медийную информацию.

Источник изображения: topwar.ru

Москве нужен союзник

Как поясняет Sohu, Москва, находясь в состоянии жесткого противоборства с Вашингтоном, передачей данной технологии пытается окончательно убедить Пекин в том, что она является верным союзником.

Китай ранее уже приступил к разработке указанной оборонительной системы и осуществлял ее в самостоятельном порядке. Однако он столкнулся со множеством узких мест, вызванных техническими проблемами, в частности, отсутствием необходимого оборудования.

Как отмечает издание, при этом "только Соединенные Штаты и РФ являются единственными в современном мире, кто имеет идеальную технологию" создания СПРН. В этой связи оказание помощи КНР и отправка сюда российских специалистов позволит Пекину выйти на совершенно новый уровень. Однако этот шаг станет для США очень опасным сигналом.

Нас никто не остановит

Китай, как Восточная держава, и Соединенные Штаты являются одними из первых в мире, но отношения между двумя странами отнюдь не гармоничны.

- пишет Sohu.

При этом указывается, что Вашингтон помог Пекину в ряде областей преодолеть отставание, вызванное "историческими проблемами". Например, перейти к новым образцам истребителей и ракетных систем. Но помощь России также была полезной в деле преодоления разрыва между КНР и США. Как только китайская СПРН "встанет на ноги", оборонная мощь страны значительно возрастет, а международный статус существенно улучшится. Это не то, что желают увидеть США, однако союз двух стран нивелирует эту проблему.

Объединенный фронт Китая и России лишит Соединенные Штаты какого-либо преимущества. Москва и Пекин будут способны удерживать амбиции Вашингтона как с точки зрения международного влияния, так и с точки зрения боеспособности. Самое главное, чтобы союз между странами не был аннулирован. Тогда даже такая сила, как США, не сможет вмешиваться в дружественные дипломатические отношения между Россией и Китаем.

- поясняет обозначенное издание.

В целом, подводит итог Sohu, помощь России при создании СПРН значительно укрепит обороноспособность Китая, а отношения между двумя странами поднимутся на новый уровень, необходимый для оформления союза.