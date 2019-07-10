В Индии заявили о создании самой быстрой в мире крылатой ракеты

Модернизированная версия противокорабельной ракеты "БраМос" индийского производства, обладающая повышенной дистанцией поражения цели, готова. Об этом в воскресенье сообщил генеральный директор BrahMos Aerospace Судхир Кумар Мишра на местном телевидении.

Источник изображения: http://www.brahmos.com/

Индия успешно провела испытания "Брамоса" в версии, предназначенной для крутого отвесного пикирования. Она является самой быстрой в мире сверхзвуковой крылатой ракетой, которая в текущих условиях в состоянии изменить динамику конвенциальной войны ... Усовершенствованный вариант ракеты с увеличенной дальностью [полета] до 500 км уже готов.

- заявил указанный менеджер.

С его слов, в ходе испытаний [шедших с 2016 года, первый пуск – ноябрь 2017 года] в качестве носителя КР выступал самолет индийских ВВС Су-30. "БраМос", скорость полета которой почти в три раза превышает скорость звука, достигая 2,8 Маха, является самым тяжелым оружием, которое развертывалось на истребителях Су-30.

Мы можем уничтожить в море любой корабль на дистанции от 300 до 400 км, а через некоторое время, возможно, на большей дальности, в диапазоне до 1000 км.

- пояснил Мишра, указав, что данная ракета, способная пикировать отвесно под 90 град., в состоянии расправиться с авианосцем.

Как указал в этой связи бывший заместитель начальника армии генерал-лейтенант Субрата Саха, ракета, обладающая возможностью отвесного пикирования, изменит правила игры для горной войны – подобно той, которая наблюдалась в Каргиле [речь о пограничном конфликте 1999 года с Пакистаном].

Источник изображения: http://www.brahmos.com/

[i]Схема отвесного пикирования под 90 град. (на примере самолета)